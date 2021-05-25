Borç yapılandırma ve Sicil Affında son durum! 2021 Sicil affı, prim, vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, sicil affı meclisten geçti mi?

Gelen son dakika haberine göre; kamuya prim, vergi ve idari para cezası borçları için yeni yapılandırma yasa teklifi görüşmeleri için mecliste mesai başladı. Cuma günü meclis gündemine gelen yeni yasa teklifine göre; borçlarını kasım ayında yapılandıran vatandaşların da bu düzenlemeden faydalanabileceği ifade edilirken öte yandan başvurular 31 Ağustos tarihine kadar alınacak. Bu noktada konuyla ilgili olarak "Sicil affı, prim, vergi yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, sicil affı meclisten geçti mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Binlerce borçluyu ilgilendiren yasa teklifiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Buna göre; Borç yapılandırma sicil affı başvuruları ne zaman başlayacak, Vergi ve prim borcu yapılandırma yasa teklifi meclisten geçti mi? İşte tüm detaylar…