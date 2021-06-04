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Haberler Yaşam Borçlara yapılandırma geldi! Vergi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi borçlar yapılandırılıyor? Başvurular başladı mı ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 04.06.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 11:00

Borçlara yapılandırma geldi! başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi borçlar yapılandırılıyor? Başvurular başladı mı ne zaman başlayacak?

Gelen son dakika haberiyle bir süredir meclis gündeminde olan kabul edildi. Kabul edilen yasa teklifine göre; bir önceki yapılandırmadan faydalanan vatandaşlar da yararlanırken öte yandan borçların 30 Nisan öncesine ait olması gerekiyor. Bu kapsamda " başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?" soruları gündeme taşındı. Borçluların yüzünü güldüren bu açıklama ile beraber borç yapılandırma başvurusu yapan vatandaşlar, ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecekler.

Borçlara yapılandırma geldi! Vergi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi borçlar yapılandırılıyor? Başvurular başladı mı ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz sene de oldukça kapsamlı bir yasa teklifi ile başvuruları alınmaya başlanmış binlerce vatandaş borçlarının faizlerini sildirerek yalnızca anaparayı ödeme fırsatı yakalamıştı. Yeni vergi barışı yasa teklifinin meclisten geçmesiyle beraber milyonlarca vatandaş, " başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte vergi yapılandırma başvurularına ait tüm detaylar…

Borçlara yapılandırma geldi! Vergi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi borçlar yapılandırılıyor? Başvurular başladı mı ne zaman başlayacak?

TBMM Genel Kurulunda, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, kabul edilerek yasalaştı.

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Borçlara yapılandırma geldi! Vergi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi borçlar yapılandırılıyor? Başvurular başladı mı ne zaman başlayacak?

Kanun göre, vatandaşların kamu kurumlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilendirmede öngörülebilirliğin artırılması ve geçmiş vergi dönemlerine ilişkin olası risklerin ortadan kaldırılması, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi için işletme kayıtlarının işletmelerin içinde bulundukları fiili duruma uygun hale getirilmesi, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılması imkanının sağlanması, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması sağlanacak.

Borçlara yapılandırma geldi! Vergi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi borçlar yapılandırılıyor? Başvurular başladı mı ne zaman başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin bazı alacakları da yapılandırılabilecek.

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçlarının da yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanacak.

Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek.

Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılacak.

Yapılandırılacak tutarların, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak.

Borçlara yapılandırma geldi! Vergi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, hangi borçlar yapılandırılıyor? Başvurular başladı mı ne zaman başlayacak?

Anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021'den önce olup, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 202'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

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