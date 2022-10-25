Haberler Yaşam Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund Man. City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 16:31

Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund Man. City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Haftada devam ediyor. Borussia Dortmund ve Manchester City karşı karşıya geliyor. Devler ligi dünyanın dört bir yanından futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. G grubunda yarışan iki takım mücadeleye hazır. Dortmund Man City maçı canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı.. Şampiyonluk mücadelesinde muhtemel 11'ler, maçın canlı yayın saati ve kanalı gündemde. Peki, Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında tüm merak edilenler…