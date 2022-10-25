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Haberler Yaşam Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund Man. City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi
Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 16:31

Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund Man. City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Haftada devam ediyor. Borussia Dortmund ve Manchester City karşı karşıya geliyor. Devler ligi dünyanın dört bir yanından futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. G grubunda yarışan iki takım mücadeleye hazır. Dortmund Man City maçı canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı.. Şampiyonluk mücadelesinde muhtemel 11'ler, maçın canlı yayın saati ve kanalı gündemde. Peki, Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında tüm merak edilenler…

Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund Man. City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

Borussia Dortmund Manchester City maçı canlı izle için ekran başına geçildi. Şampiyonlar Ligi G grubunda mücadele eden takımlardan Borussia Dortmund kendi grubunda 2. Sırada yer alırken Manchester City 1. Sıraya oturmuş durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi 2022 karşılaşmaları tüm dünyadaki futbolseverler tarafından takip ediliyor. Peki, Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, canlı yayın, muhtemel 11 ve tüm bilgiler…

Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund Man. City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

BORUSSIA DORTMUND – MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Tarih: 25 Ekim 2022 Salı (bugün)

Saat: 22.00

Yer: Signal Iduna Park Stadyumu

Canlı Yayın Kanalı: EXXEN

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Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund Man. City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

DORTMUND MAN CITY CANLI İZLE

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https://www.exxen.com/tr

Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund Man. City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Sule, Hummels, Guerreiro; Can, Bellingham; Adeyemi, Brandt, Malen; Moukoko

Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Ake, Cancelo; Rodri, Gundogan; Silva, De Bruyne, Foden; Haaland

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Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Dortmund Man. City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 25 EKİM 2022

19.45 Salzburg - Chelsea

19.45 Sevilla - Kopenhag

22.00 PSG – Makkabi Hayfa

22.00 B. Dortmund – Man. City

22:00 Dinamo Zagreb - Milan

22:00 Benfica - Juventus

22:00 Celtic – Shaktar Donetsk

22:00 Leipzig – Real Madrid

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