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Haberler Yaşam Borussia Dortmund Sevilla maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 11.10.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 14:29

Borussia Dortmund Sevilla maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. Hafta maçları devam ediyor. Borussia Dortmund ve Sevilla karşı karşıya geliyor. Tüm dünyada büyük bir ilgi ile takip edilen devler ligi canlı yayın ile takip ediliyor. G grubunda yarışan iki takım puan tablosunda birbiri arkasında yer alıyor. Futbolseverler Dortmund Sevilla maçı canlı izle ekranı karşısında yerlerini aldı. Şampiyonluk mücadelesinde muhtemel 11'ler, maçın canlı yayın saati ve kanalı gündemde. Peki, Dortmund Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında tüm merak edilenler…

Borussia Dortmund Sevilla maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

Dortmund Sevilla maçı canlı izle için ekran başına geçildi. Şampiyonlar Ligi E grubunda mücadele eden takımlardan Borussia Dortmund kendi grubunda 2. Sırada yer alırken Sevilla 3. Sıraya oturmuş durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi 2022 karşılaşmaları 4. Hafta mücadeleleri oldukça yoğun ve heyecanlı geçiyor. Peki, Dortmund Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, canlı yayın, muhtemel 11 ve tüm bilgiler…

Borussia Dortmund Sevilla maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

DORTMUND SEVİLLA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 11 Ekim 2022 Salı (bugün)

Saat: 22.00

Yer: Signal Iduna Park

Canlı Yayın Kanalı: EXXEN

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Borussia Dortmund Sevilla maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

DORTMUND SEVİLLA CANLI İZLE

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Borussia Dortmund Sevilla maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Sule, Hummels, Guerreiro; Ozcan, Bellingham, Brandt; Adeyemi, Modeste y Malen

Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Nianzou, Marcao, Acuna; Gudelj, Jordan, Isco, Papu Gomez, Lamela; Dolberg

Borussia Dortmund Sevilla maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 11 EKİM 2022

19:45 Kopenhag - Man. City

19:45 Maccabi Hayfa – Juventus

22:00 AC Milan – Chelsea

22:00 D. Zagreb – Salzburg

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