Haberler Yaşam Borussia Dortmund Sevilla maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 11.10.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 14:29

Borussia Dortmund Sevilla maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. Hafta maçları devam ediyor. Borussia Dortmund ve Sevilla karşı karşıya geliyor. Tüm dünyada büyük bir ilgi ile takip edilen devler ligi canlı yayın ile takip ediliyor. G grubunda yarışan iki takım puan tablosunda birbiri arkasında yer alıyor. Futbolseverler Dortmund Sevilla maçı canlı izle ekranı karşısında yerlerini aldı. Şampiyonluk mücadelesinde muhtemel 11'ler, maçın canlı yayın saati ve kanalı gündemde. Peki, Dortmund Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında tüm merak edilenler…