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Boş arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

'nin Pamukkale ilçesinde boş arazideki atık su kanalında, kimliği belirsiz 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 12.02.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 22:20
Boş arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
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Boş arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen yıl yıkımı tamamlanan Üçgen Çarşısı'na ait boş arazide bulananlar, atık su kanalında hareketsiz halde yatan kişiyi görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Boş arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, su içerisinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Boş arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

30-35 yaşları arasında erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedenin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Boş arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kimlik belirleme çalışmaları başlatıldı.

Boş arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Öte yandan, boş arazide bulunmasıyla ilgili polis araştırma yaparken çevredekiler, çalışmaları ilgiyle izledi.

Boş arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Polis ekiplerinin uyarısının ardından alan dışına çıkan yaklaşık 50 kişinin çalışmalar sona erene kadar alandan ayrılmaması da dikkat çekti.

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