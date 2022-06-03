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Boşaltılan bankada hırsızlık teşebbüste kaldı, şüpheli kadın gözyaşlarını tutamadı
Giriş Tarihi: 03.06.2022 11:18
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
11:19
Boşaltılan bankada hırsızlık teşebbüste kaldı, şüpheli kadın gözyaşlarını tutamadı
Antalya'da boşaltılan bir bankanın kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştıkları ileri sürülen biri kadın 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Kelepçelenip gözaltına alınan şüphelilerden genç kadının uzun süre ağladığı gözlenirken, çevredekiler olan biteni film izler gibi izledi.