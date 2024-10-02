Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
10:07
Eski eşinin selasını verdirmişti: O talebi pes artık dedirtti!
Kan donduran olay Bursa'da meydana gelmişti. Dini nikahlı eşinden ayrılan kadın, camiden kendi selasının okunduğunu duyunca ne yapacağını şaşırdı. Boşandığı eşinin selasını okutan koca, o anları da cep telefonuyla kayda aldı. Olay sonrası yakalanan Zafer Kufacı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir önceki mahkemede "Kendisine karşı ne bir sevgim ne bir kinim vardır" diyen Kufacı, ifadesinin aynısını vererek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Kufacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İşte haberin detayları…