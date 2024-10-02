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Giriş Tarihi: 02.10.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 10:07

Eski eşinin selasını verdirmişti: O talebi pes artık dedirtti!

Kan donduran olay Bursa'da meydana gelmişti. Dini nikahlı eşinden ayrılan kadın, camiden kendi selasının okunduğunu duyunca ne yapacağını şaşırdı. Boşandığı eşinin selasını okutan koca, o anları da cep telefonuyla kayda aldı. Olay sonrası yakalanan Zafer Kufacı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir önceki mahkemede "Kendisine karşı ne bir sevgim ne bir kinim vardır" diyen Kufacı, ifadesinin aynısını vererek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Kufacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İşte haberin detayları…

İHA
Eski eşinin selasını verdirmişti: O talebi pes artık dedirtti!

Kan donduran olay Bursa'da meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı çifti 6 yıl önce dini nikah yaparak evlendi.

Eski eşinin selasını verdirmişti: O talebi pes artık dedirtti!

Bir buçuk yıl önce şiddetli geçimsizlik ve eşinin madde kullandığı iddiasıyla Tuğçe Emir, eşini terk ederek çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gitti.

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Eski eşinin selasını verdirmişti: O talebi pes artık dedirtti!

Sürekli eski eşi Zafer Kufacı tarafından ölüm mesajları aldığını iddia eden Tuğçe Emir son olarak daha büyük bir şok yaşadı.

Eski eşinin selasını verdirmişti: O talebi pes artık dedirtti!

Oturduğu mahallede bulunan camiden öğlen vakti kendisinin selasını duyan genç kadın cami görevlilerine ulaştı. Cami görevlileri ise bir süre hoparlörden selanın yanlış olduğunu belirten anonslar yaptı.

Eski eşinin selasını verdirmişti: O talebi pes artık dedirtti!

Boşandığı eşi tarafından selasının verilmesiyle panik yapan Tuğçe Emir, soluğu polis merkezinde aldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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