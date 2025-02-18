Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Boşanma aşamasındaki eşini katletmişti: 21 yaşındaki kızından kan donduran ifade: "Annenle de sonumuz böyle olacak, içeride sen bana bakarsın"
Giriş Tarihi: 18.02.2025 18:18 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:18

Boşanma aşamasındaki eşini katletmişti: 21 yaşındaki kızından kan donduran ifade: "Annenle de sonumuz böyle olacak, içeride sen bana bakarsın"

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki 40 yaşındaki Selda Eller'i bez parçasıyla boğup öldüren 40 yaşındaki Gökhan Eller'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın tanığı olan kızları 21 yaşındaki Rabia Nur Eller'in mahkemedeki ifadeleri kan dondurdu. "Annenle de sonumuz böyle olacak, içeride sen bana bakarsın"

DHA
Boşanma aşamasındaki eşini katletmişti: 21 yaşındaki kızından kan donduran ifade: Annenle de sonumuz böyle olacak, içeride sen bana bakarsın

Yunusemre Belediyesi'nde çalışan Gökhan Eller ile güzellik salonu işletmecisi Selda Eller, anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Mahkemeden duruşma tarihi beklenirken, geçen yıl 23 Eylül'de Selda Eller, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, şiddet gördüğünü belirterek eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Boşanma aşamasındaki eşini katletmişti: 21 yaşındaki kızından kan donduran ifade: Annenle de sonumuz böyle olacak, içeride sen bana bakarsın

Karar, polis tarafından Gökhan Eller'e bildirilirken, iddiaya göre, Selda Eller eşini arayıp, eve gelip eşyalarını almasını söyledi. Güzelyurt Mahallesi'ndeki eve giden Gökhan Eller, çıkan tartışmada 2 çocuğunun annesi Selda Eller'i eline geçirdiği bez parçasıyla boğdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Boşanma aşamasındaki eşini katletmişti: 21 yaşındaki kızından kan donduran ifade: Annenle de sonumuz böyle olacak, içeride sen bana bakarsın

Polis merkezine giden ve eşini öldürdüğünü itiraf edip teslim olan Gökhan Eller, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, geçen 24 Eylül'de tutuklandı.

Boşanma aşamasındaki eşini katletmişti: 21 yaşındaki kızından kan donduran ifade: Annenle de sonumuz böyle olacak, içeride sen bana bakarsın

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmanın ardından Gökhan Eller hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Boşanma aşamasındaki eşini katletmişti: 21 yaşındaki kızından kan donduran ifade: Annenle de sonumuz böyle olacak, içeride sen bana bakarsın

İddianame Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın 2'nci duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya, Selda Eller'in babası Mustafa Ferhat Durmaz (67), annesi Zehra Can Şahin (62), ağabeyi Kemal Durmaz (42), kızı Rabia Nur Eller (21) ve ailenin avukatı Mehmet Arslan katıldı. Sanık Gökhan Eller de duruşma salonunda hazır bulundu.

SON DAKİKA