Haberler
Yaşam
Boşanma aşamasındaki eşini katletmişti: 21 yaşındaki kızından kan donduran ifade: "Annenle de sonumuz böyle olacak, içeride sen bana bakarsın"
Giriş Tarihi: 18.02.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
18:18
Boşanma aşamasındaki eşini katletmişti: 21 yaşındaki kızından kan donduran ifade: "Annenle de sonumuz böyle olacak, içeride sen bana bakarsın"
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki 40 yaşındaki Selda Eller'i bez parçasıyla boğup öldüren 40 yaşındaki Gökhan Eller'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın tanığı olan kızları 21 yaşındaki Rabia Nur Eller'in mahkemedeki ifadeleri kan dondurdu. "Annenle de sonumuz böyle olacak, içeride sen bana bakarsın"