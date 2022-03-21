Boyları küçük aşkları büyük 110 santimetre...

Genç çifti yalnız bırakmayan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, bir ömür boyu mutluluk dileyerek, "Mehmet bizim için değerli bir evladımız. Gelin hanımımız da bundan sonra bizim bir evladımız. Ben çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bu güzel günde her iki evladımızı yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ediyorum" dedi.

