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Haberler Yaşam Boyları küçük aşkları büyük 110 santimetre...
Giriş Tarihi: 21.03.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 12:34

Boyları küçük aşkları büyük 110 santimetre...

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan 110 santimetre boyundaki Mehmet ile Zübeyde çiftinin düğün hayali gerçekleşti.

İHA
Boyları küçük aşkları büyük 110 santimetre...

BOYLARI KÜÇÜK AŞKLARI BÜYÜK 110 SANTİMETRE...

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan Mehmet Semerci ve Ankara'da yaşayan Zübeyde Necaf, yakınlarının tanıştırması sonrasında nişanlandı. Semerci ve Necaf'ın kurduğu düğün hayali için ise Çorum'da seferber olundu.

Boyları küçük aşkları büyük 110 santimetre...

Çiftin hayalleri Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve iş adamı Halil Çördük'ün destekleriyle yapıldı.

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Boyları küçük aşkları büyük 110 santimetre...

Çift birlikteliklerini, Çorum Atatürk Orman Çiftliği içerisinde bulunan İskilip Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen düğün töreni ile taçlandırdı. Renkli görüntülerin yaşandığı düğün töreninde Semerci'nin davulcu meslektaşları, yaptıkları şovlarla davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı. Dünya evine giren çift, büyük mutluluk yaşadı.

Boyları küçük aşkları büyük 110 santimetre...

Genç çifti yalnız bırakmayan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, bir ömür boyu mutluluk dileyerek, "Mehmet bizim için değerli bir evladımız. Gelin hanımımız da bundan sonra bizim bir evladımız. Ben çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bu güzel günde her iki evladımızı yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ediyorum" dedi.

Boyları küçük aşkları büyük 110 santimetre...

Yapılan desteklerle düğün hayallerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Mehmet Semerci ise, eşi ile amcasının vesilesi ile tanıştıklarını belirterek, "Tanıştıktan sonra nişan yaptık. Bugün de düğünümüzü yapıyoruz. Bu süreçte benden desteklerini esirgemeyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Belediye Başkanı Ali Sülük ve iş insanı Halil Çördük'e teşekkür ederim" diye konuştu.

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