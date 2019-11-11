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  • Böyle azim görülmedi! Çeyrek tondan fazla kilo verdi

Böyle azim görülmedi! Çeyrek tondan fazla kilo verdi

ABD'de yaşayan bir genç kilo problemleri nedeniyle sürekli hastalıklarla başı dertteydi. Psikolojik sorunları nedeniyle sürekli yiyen ve sürekli kilo alan 25 yaşındaki genç inanılmaz bir başarıya imza attı. Psikolojik sorunları ile azimle savaşmaya başladıktan sonra düzenli bir diyet ve spora başladı. İşte inanılmaz değişimin hikayesi ve aradaki dağlar kadar farkı gösteren değişimin fotoğrafları

Giriş Tarihi: 11.11.2019 19:14 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 19:53
Böyle azim görülmedi! Çeyrek tondan fazla kilo verdi

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki bir gencin üç yıl içinde 273 kilogram zayıflamayı başardığı ve bu süreçte psikolojik sorunların üstesinden de geldiği öğrenildi. Ağır obez hastası olan Bristol kasabasının sakini Matthew Houser, azimle üç yıl içinde çeyrek tondan fazla kilo vermeyi başardı. İşte genç adamın ibretlik ve bir o kadar da ilginç hikayesi...

DOKTORLAR 6 AYLIK ÖMRÜN KALDI DEDİ
Ağırlığı 363 kilograma ulaşan 25 yaşındaki Houser, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Böyle azim görülmedi! Çeyrek tondan fazla kilo verdi

Yapılan tetkiklerden sonra doktorların 6 aylık ömrünün kaldığını söylemesi üzerine Houser, sağlığına kavuşmak için harekete geçti.

HER GÜN 2 SAAT SPOR YAPTI
Yiyeceklerini sıkı bir şekilde kontrol eden ve her gün 2 saat spor yapan Houser üç yılda tam 273 kilogram zayıfladı.

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Böyle azim görülmedi! Çeyrek tondan fazla kilo verdi

DEPRESYONDAN ÇIKMAYI DA BAŞARDI
Bu süreçte psikolojik sorunlarının da üstesinden gelen Houser, spor ve disiplin sayesinde depresyondan çıkmayı da başardı.

Böyle azim görülmedi! Çeyrek tondan fazla kilo verdi
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Böyle azim görülmedi! Çeyrek tondan fazla kilo verdi
Böyle azim görülmedi! Çeyrek tondan fazla kilo verdi
Böyle azim görülmedi! Çeyrek tondan fazla kilo verdi
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