Böyle azim görülmedi! Çeyrek tondan fazla kilo verdi
Böyle azim görülmedi! Çeyrek tondan fazla kilo verdi
ABD'de yaşayan bir genç kilo problemleri nedeniyle sürekli hastalıklarla başı dertteydi. Psikolojik sorunları nedeniyle sürekli yiyen ve sürekli kilo alan 25 yaşındaki genç inanılmaz bir başarıya imza attı. Psikolojik sorunları ile azimle savaşmaya başladıktan sonra düzenli bir diyet ve spora başladı. İşte inanılmaz değişimin hikayesi ve aradaki dağlar kadar farkı gösteren değişimin fotoğrafları
Giriş Tarihi: 11.11.2019
19:14
Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
19:53
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ