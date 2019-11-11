Böyle azim görülmedi! Çeyrek tondan fazla kilo verdi

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki bir gencin üç yıl içinde 273 kilogram zayıflamayı başardığı ve bu süreçte psikolojik sorunların üstesinden de geldiği öğrenildi. Ağır obez hastası olan Bristol kasabasının sakini Matthew Houser, azimle üç yıl içinde çeyrek tondan fazla kilo vermeyi başardı. İşte genç adamın ibretlik ve bir o kadar da ilginç hikayesi...

DOKTORLAR 6 AYLIK ÖMRÜN KALDI DEDİ

Ağırlığı 363 kilograma ulaşan 25 yaşındaki Houser, acil olarak hastaneye kaldırıldı.