Böyle bekçi görülmedi! Çaldığı 250 ton arpa ile yakalandı! "Şeytana uydum..."

İhbar üzerine adrese Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik kameralarının kaydının da 1 hafta önce iptal edildiği belirlendi. Ekipler tarafından toplanan bilgiler sonrası gece bekçisi olarak çalışan 31 yaşındaki Hüseyin E.'nin iş yerine ait silodan yakın zamanda 2 kamyon ile çıktığı bilgisi üzerine polis ekipleri kamyonları takibe aldı.