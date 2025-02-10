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Böyle bekçi görülmedi! Çaldığı 250 ton arpa ile yakalandı! "Şeytana uydum..."
Giriş Tarihi: 10.02.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
10:49
Böyle bekçi görülmedi! Çaldığı 250 ton arpa ile yakalandı! "Şeytana uydum..."
Konya'da bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan kişi, arkadaşıyla birlikte farklı zamanlarda yaklaşık 250 ton arpa çaldı. Üç arkadaş son sefer de iki kamyona yükledikleri yaklaşık 450 bin lira değerindeki 50 ton arpayı satmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanırken, arpa çalan bekçi ifadesinde, "Pişmanım, bir anlık şeytana uydum" diye kendini savundu.