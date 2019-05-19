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Böyle bir değişim olamaz! Hurda olarak satın aldı, şimdi fiyat beğenmiyor...

Böyle bir değişim olamaz! Hurda olarak satın aldı, şimdi fiyat beğenmiyor...

Otomobil ya da ev değişimlerini konu alan programları en az bir kere izlemişsinizdir. Külüstür haldeki otomobiller veya eski evleri alan tasarımcılar ve ustalar yepyeni eserler ortaya çıkarıyor. Ancak bu seferki otomobilin değişim diğer gördüklerinizden oldukça farklı. Görenlerin gözlerine inanamadığı değişimi gerçekleştiren otomobilin sahibi, satın almak için gelen tekliflerden hiçbirini kabul etmedi... İşte azimli adamın hurda olarak eline aldığı otomobildeki sıra dışı değişim...