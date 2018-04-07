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Böyle bir konvoyu görülmedi

Giriş Tarihi: 07.04.2018 21:41 Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 22:41
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Böyle bir konvoyu görülmedi
Böyle bir düğün konvoyu görülmedi

'nın Sarıgöl ilçesinde bir bayisinde görevli Ali Güner'in oğlu Hasan Güner (26), gelin almaya traktörleri gelin arabası gibi süsleyerek kız evine gitti.

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Böyle bir konvoyu görülmedi
Böyle bir düğün konvoyu görülmedi

Eşi Tuba Ünlü Güner'i Avcılar Lokali Parkı'ndan dualarla alan damat Hasan Güler, ün direksiyon başına bindi.

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Böyle bir konvoyu görülmedi
Böyle bir düğün konvoyu görülmedi

Eşi Tuba ise gelinliği ile e bindi. Sonra 15 traktörle ilçede tur attılar. Görenlerin büyük ilgisini çeken traktör konvoyunu vatandaşlar da cep telefonlarına kayıt etti.

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Böyle bir konvoyu görülmedi
Böyle bir düğün konvoyu görülmedi

işiyle uğraştıklarını söyleyen damat Hasan Güner, "Biz zaten traktör işleri ile uğraşmaktayız.

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Böyle bir konvoyu görülmedi
Böyle bir düğün konvoyu görülmedi

bu bölgenin geçim kaynağı olduğundan gelin arabası yerine traktörle gelin almaya giderek eşime sürpriz yaptım" dedi.

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Böyle bir konvoyu görülmedi
Böyle bir düğün konvoyu görülmedi

Gelin Tuba Ünlü Güner ise eşinin sürpriz yaptığını belirterek "Eşim gerçekten sürpriz yaptı. Zaten işiyle uğraşıyordu. Çok da güzel oldu" diye konuştu.

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Böyle bir konvoyu görülmedi
Böyle bir düğün konvoyu görülmedi

Gelin ve damat evlerine indiklerinde davetliler tarafından kutlandı ve takılar takıldı.

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