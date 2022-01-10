Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Böyle dava görülmedi! Şiddet gören kadının uzlaşma şartı şaşkına çevirdi: İşyerinde çay içersek...
Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:26

Böyle dava görülmedi! Şiddet gören kadının uzlaşma şartı şaşkına çevirdi: İşyerinde çay içersek...

Ankara'da Meral C., kendisini iş yerinde çalışma arkadaşı ile aldattığı gerekçesiyle tartıştığı kocası Halil C. tarafından darp edildiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Meral C., eşi Halil C. ile aynı iş yerinde çay içmesi şartıyla uzlaştı.

DHA
Böyle dava görülmedi! Şiddet gören kadının uzlaşma şartı şaşkına çevirdi: İşyerinde çay içersek...

BÖYLE DAVA GÖRÜLMEDİ! ŞİDDETE UĞRAYAN KADININ UZLAŞMA ŞARTI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ: İŞYERİNDE ÇAY İÇERSEK...

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan Meral C., iş yerinde çalışma arkadaşı ile kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Halil C. ile tartıştı.

Böyle dava görülmedi! Şiddet gören kadının uzlaşma şartı şaşkına çevirdi: İşyerinde çay içersek...

Bu sırada eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne süren Meral C., hastaneden darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Halil C. hakkında 'basit yaralama' suçundan soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Böyle dava görülmedi! Şiddet gören kadının uzlaşma şartı şaşkına çevirdi: İşyerinde çay içersek...

Soruşturmayı yürüten savcılık, suçlamanın uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.

Böyle dava görülmedi! Şiddet gören kadının uzlaşma şartı şaşkına çevirdi: İşyerinde çay içersek...

Uzlaştırmacı, Halil C. ve Meral C. ile görüştü. Meral C., eşinin kendisini iş yerine götürerek birlikte çay içmeleri durumunda şikayetinden vazgeçeceğini belirtti.

Böyle dava görülmedi! Şiddet gören kadının uzlaşma şartı şaşkına çevirdi: İşyerinde çay içersek...

Halil C. ise olayların çok yeni olduğunu ve 1 ay sonra eşini iş yerine götürüp çay içebileceklerini ifade etti. Taraflar 1 ay sonra iş yerinde çay içme şartıyla uzlaştı.

SON DAKİKA