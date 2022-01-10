HaberlerYaşamBöyle dava görülmedi! Şiddet gören kadının uzlaşma şartı şaşkına çevirdi: İşyerinde çay içersek...
Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:12Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:26
Böyle dava görülmedi! Şiddet gören kadının uzlaşma şartı şaşkına çevirdi: İşyerinde çay içersek...
Ankara'da Meral C., kendisini iş yerinde çalışma arkadaşı ile aldattığı gerekçesiyle tartıştığı kocası Halil C. tarafından darp edildiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Meral C., eşi Halil C. ile aynı iş yerinde çay içmesi şartıyla uzlaştı.