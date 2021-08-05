Böyle dolap görülmedi! Delik açıp 130 bin TL’lik saati çaldılar

Yüz tanıma programı ile tespit edilen hırsız yakalandı

Ehliyet fotokopisi üzerinde yüz tanıma programı üzerinden inceleme yapan ekipler, şahsın G.G. olduğunu belirledi. Geriye dönük kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şahısların iki gün önce 34 LC 1359 plakalı otomobille iş yerine geldiklerini belirledi. Kimliğin belirlenmesi üzerine çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, G.G. isimli hırsızı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde olayı itiraf eden G.G., olayı E.T. isimli şahsın para teklif etmesi üzerine gerçekleştirdiğini söyledi.



