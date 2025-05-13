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Haberler Yaşam YEPYENİ İNDİRİMLER GELİYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs 2025: Leke çıkarıcı, pikeler, çarşaf, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı, buharlı fan...
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:24 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:24

YEPYENİ İNDİRİMLER GELİYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs 2025: Leke çıkarıcı, pikeler, çarşaf, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı, buharlı fan...

ŞOK aktüel 14-20 Mayıs 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Siyah ve yeşil zeytin, peynir çeşitleri, tereyağı, yoğurt, şampuan, yüz kesesi, tıraş kolonyası, diş fırçası ve macunu, tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, leke çıkarıcı gibi gıda ve temizlik ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Sinek öldürücü, buharlı fan, kamp lambası, çift ve tek kişilik pike, çarşaf, koltuk örtüsü, klimalı lastik, fon perde, güneşlik, perde, piknik hasırı, valiz kılıfı Çarşamba günü satışta olacak. İşte; 14-20 Mayıs 2025 ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

YEPYENİ İNDİRİMLER GELİYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs 2025: Leke çıkarıcı, pikeler, çarşaf, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı, buharlı fan...

20 Mayıs'a kadar geçerli olan ŞOK aktüel ürünler kataloğu büyük indirimler sunuyor. Alışveriş yapmak isteyenler, raflar tükenmeden ihtiyaç duydukları ürünleri sepete eklemek için acele ediyor. Katalogda, temel gıda ürünlerinin yanı sıra ev eşyaları da indirimli fiyatlarla satışta olacak. Peki; bu hafta ŞOK'ta neler indirimde? İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

YEPYENİ İNDİRİMLER GELİYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs 2025: Leke çıkarıcı, pikeler, çarşaf, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı, buharlı fan...

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ

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YEPYENİ İNDİRİMLER GELİYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs 2025: Leke çıkarıcı, pikeler, çarşaf, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı, buharlı fan...

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ

YEPYENİ İNDİRİMLER GELİYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs 2025: Leke çıkarıcı, pikeler, çarşaf, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı, buharlı fan...

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ

YEPYENİ İNDİRİMLER GELİYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs 2025: Leke çıkarıcı, pikeler, çarşaf, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı, buharlı fan...

ŞOK AKTÜEL 14-20 MAYIS 2025 İNDİRİMLERİ