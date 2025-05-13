YEPYENİ İNDİRİMLER GELİYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs 2025: Leke çıkarıcı, pikeler, çarşaf, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı, buharlı fan...

20 Mayıs'a kadar geçerli olan ŞOK aktüel ürünler kataloğu büyük indirimler sunuyor. Alışveriş yapmak isteyenler, raflar tükenmeden ihtiyaç duydukları ürünleri sepete eklemek için acele ediyor. Katalogda, temel gıda ürünlerinin yanı sıra ev eşyaları da indirimli fiyatlarla satışta olacak. Peki; bu hafta ŞOK'ta neler indirimde? İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.