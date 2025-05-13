Haberler
Yaşam
YEPYENİ İNDİRİMLER GELİYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs 2025: Leke çıkarıcı, pikeler, çarşaf, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı, buharlı fan...
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
06:24
YEPYENİ İNDİRİMLER GELİYOR! ŞOK aktüel 14-20 Mayıs 2025: Leke çıkarıcı, pikeler, çarşaf, koltuk örtüsü, perde, valiz kılıfı, buharlı fan...
ŞOK aktüel 14-20 Mayıs 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Siyah ve yeşil zeytin, peynir çeşitleri, tereyağı, yoğurt, şampuan, yüz kesesi, tıraş kolonyası, diş fırçası ve macunu, tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, leke çıkarıcı gibi gıda ve temizlik ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Sinek öldürücü, buharlı fan, kamp lambası, çift ve tek kişilik pike, çarşaf, koltuk örtüsü, klimalı lastik, fon perde, güneşlik, perde, piknik hasırı, valiz kılıfı Çarşamba günü satışta olacak. İşte; 14-20 Mayıs 2025 ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...