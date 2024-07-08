Böyle vicdansızlık görülmedi! "Deprem bölgesinde kaybolan oğlunu buldum" denilerek dolandırıldı

İşçilerle ilk hafta narenciyeyi toplayan Güneş, ilk haftalığı almak için M.F.'nin yanına gittiğinde M.F., "Kardeşim senin depremde Hatay'a yardım götüren ve kaybolan oğlun Mehmet Güneş'i buldum. Şu anda kendisi Suriye'deymiş. Askerimiz operasyon ile kurtarıp sana kavuşturacak" dedi.

Bunun üzerine M.F.'den para istemeyen İsmail Güneş, otomobil kiralayıp M.F.'den gelecek haberi bekledi ancak daha sonra, "Oğlunu daha kurtaramadılar. Bize haber verdiklerinde gidip alacağız" yanıtını aldı.



