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Böyle vicdansızlık görülmedi! "Deprem bölgesinde kaybolan oğlunu buldum" denilerek dolandırıldı
Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
11:59
Böyle vicdansızlık görülmedi! "Deprem bölgesinde kaybolan oğlunu buldum" denilerek dolandırıldı
Adana'da narenciye elcisi, bir tüccar tarafından "Hatay'a deprem yardımı götüren kaybolan oğlunu buldum" denilerek yaklaşık 370 bin lira dolandırıldığını öne sürdü. Elci, şimdi hem kayıp oğlunun bulunmasını hem de parasını geri alabilmek istiyor.