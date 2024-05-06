Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Eşeklere nikah kıydılar: Balayına gönderdiler! Şarkıcı Aydın Ayaydın da eşlik etti
Giriş Tarihi: 06.05.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 13:15

Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Eşeklere nikah kıydılar: Balayına gönderdiler! Şarkıcı Aydın Ayaydın da eşlik etti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ilginç bir etkinlik gerçekleştirildi. Neslinin tükenmesinin önüne geçilmesi amacıyla eşeklere nikah kıyıldı. Eşekler traktöre bindirilerek balayına gönderildi. Türk Halk Müziği şarkıcısı Aydın Aydın da nikah törenine katıldı.

DHA
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Eşeklere nikah kıydılar: Balayına gönderdiler! Şarkıcı Aydın Ayaydın da eşlik etti

Eşek neslinin tükenmesinin önüne geçilmesi için farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen sembolik nikah, Ortaköy Mahallesi'nde yapıldı.

Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Eşeklere nikah kıydılar: Balayına gönderdiler! Şarkıcı Aydın Ayaydın da eşlik etti

Türk Halk Müziği şarkıcısı Aydın Aydın'ın da katıldığı, Ortaköy Köy Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen sembolik nikah öncesi eşekler süslenerek gelinlik ve damatlık giydirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Eşeklere nikah kıydılar: Balayına gönderdiler! Şarkıcı Aydın Ayaydın da eşlik etti

BALAYINA GÖNDERİLDİLER!

Gelin alması yapılarak, traktör kasasına bindirilen dişi eşek nikahın yapılacağı alana götürülürken, traktörü durduranlara zarf içinde para dağıtıldı. Eşeklere sembolik nikah memuru, nikah şahitleri ve köy halkı huzurunda nikah kıyıldı.

Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Eşeklere nikah kıydılar: Balayına gönderdiler! Şarkıcı Aydın Ayaydın da eşlik etti

Ardından eşeklere Köy Muhtarı Halime Kaya tarafından beşi bir yerde altın, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce tarafından nal takıldı.

Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Eşeklere nikah kıydılar: Balayına gönderdiler! Şarkıcı Aydın Ayaydın da eşlik etti

Köy halkı ise eşeklere marul, salatalık, havuç ve ot ikram etti. Ardından eşekler traktöre bindirilerek balayına gönderildi.

SON DAKİKA