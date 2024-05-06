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Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Eşeklere nikah kıydılar: Balayına gönderdiler! Şarkıcı Aydın Ayaydın da eşlik etti
Giriş Tarihi: 06.05.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
13:15
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Eşeklere nikah kıydılar: Balayına gönderdiler! Şarkıcı Aydın Ayaydın da eşlik etti
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ilginç bir etkinlik gerçekleştirildi. Neslinin tükenmesinin önüne geçilmesi amacıyla eşeklere nikah kıyıldı. Eşekler traktöre bindirilerek balayına gönderildi. Türk Halk Müziği şarkıcısı Aydın Aydın da nikah törenine katıldı.