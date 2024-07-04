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Boynundan girdi ağzında kaldı! İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay
Giriş Tarihi: 04.07.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
15:54
Boynundan girdi ağzında kaldı! İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay
İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir magandanın silahından çıkan kurşun 17 yaşındaki Aykan Yazar'ın ensesinden girerek ağzında kaldı. Kanlar içinde kalan talihsiz genç hastaneye kaldırıldı: Yakalamalarını istiyorum. Bugün bu olay benim başıma geldi, yarın bir başkasının da başına gelebilir…