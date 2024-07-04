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Haberler Yaşam Boynundan girdi ağzında kaldı! İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay
Giriş Tarihi: 04.07.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 15:54

Boynundan girdi ağzında kaldı! İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir magandanın silahından çıkan kurşun 17 yaşındaki Aykan Yazar'ın ensesinden girerek ağzında kaldı. Kanlar içinde kalan talihsiz genç hastaneye kaldırıldı: Yakalamalarını istiyorum. Bugün bu olay benim başıma geldi, yarın bir başkasının da başına gelebilir…

İHA
Boynundan girdi ağzında kaldı! İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay

İnanılmaz olay geçen hafta İstanbul Pendik'te yaşandı. Gece saatlerinde 17 yaşındaki Aykan Yazar arkadaşıyla birlikte dondurma yemeye çıktı.

Boynundan girdi ağzında kaldı! İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay

Eve döndüğü sırada ise aracıyla seyir halindeyken havaya ateş açarak ilerleyen kimliği belirsiz bir magandanın kurşununun hedefi oldu. Kurşun Yazar'ın ensesinden girerek ağzında kaldı.

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Boynundan girdi ağzında kaldı! İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay

Şans eseri hayatta kalan Aykan Yazar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile ekipleri ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kimliği belirsiz magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Boynundan girdi ağzında kaldı! İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay

Maganda kurşununun hedefi olan Aykan Yazar, "Arkadaşlarımla birlikte dondurma almaya gitmiştik. Dönüş yolunda silah sesleri duydum. Havaya ateş açan magandanın kurşunu bana isabet etti.

Boynundan girdi ağzında kaldı! İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay

O saatte sokakta kimse yoktu. Olay sonrası durmadan uzaklaştılar. Yetkililerin bu şahısları yakalamalarını istiyorum.

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