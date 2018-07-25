Bozkırın yeşil cenneti Günpınar Şelalesi

Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi, el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle misafirlerini ağırlıyor. Bozkır'ın yeşil cenneti olarak nitelendirilen Günpınar Şelalesi, bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edildi. İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Günpınar Şelalesi, aynı adı taşıyan ve 650 dönümlük vadisiyle de her mevsim ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara sunuyor.