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Bozkırın "yeşil cenneti"

Giriş Tarihi: 25.07.2018 15:44
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Bozkırın "yeşil cenneti"
Bozkırın yeşil cenneti Günpınar Şelalesi

Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Malatya'nın Darende ilçesindeki , el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle misafirlerini ağırlıyor.

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Bozkırın "yeşil cenneti"
Bozkırın yeşil cenneti Günpınar Şelalesi

Bozkır'ın yeşil cenneti olarak nitelendirilen , bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edildi.

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Bozkırın "yeşil cenneti"
Bozkırın yeşil cenneti Günpınar Şelalesi

İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeki , aynı adı taşıyan ve 650 dönümlük vadisiyle de her mevsim ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara sunuyor.

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Bozkırın "yeşil cenneti"
Bozkırın yeşil cenneti Günpınar Şelalesi
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Bozkırın "yeşil cenneti"
Bozkırın yeşil cenneti Günpınar Şelalesi
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Bozkırın "yeşil cenneti"
Bozkırın yeşil cenneti Günpınar Şelalesi
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Bozkırın "yeşil cenneti"
Bozkırın yeşil cenneti Günpınar Şelalesi
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