Bozkurt işareti nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Merih Demiral’ın gol sevinci bozkurt işaretinin anlamı ve tarihi

Bozkurt, özgürlüğün, bağımsızlığın ve yol göstericiliğin sembolü olarak kabul ediliyor. Bozkurt işareti, milliyetçi duyguları ve Türk kimliğini temsil etmek amacıyla kullanılıyor. Bu işaret, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini, birlik ve beraberlik duygusunu simgeliyor.

Farklı ülkelerde de olduğu üzere genellikle bir hayvanla özdeşleşen semboller oldukça yaygın. Coğrafi konum, tarihi başarılar ve dini inanıl gibi pek çok faktörden etkilenen bu semboller doğal bir sürecin kazanımları.

Örneklere bakıldığında İngilizlerin sembolünün aslan, İspanyalıların sembolünün boğa, İsveçlilerin sembolünün sığın, Hindistanlıların sembolünün kaplan, Endonezyalıların sembolünün komodo ejderi, İskoçyalıların tek boynuzlu at, Fransızların sembolünün horoz, Rusların sembolünün ayı olduğu görülüyor.