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Haberler Yaşam Bozkurt işareti nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Merih Demiral'ın gol sevinci bozkurt işaretinin anlamı ve tarihi
Giriş Tarihi: 04.07.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 16:55

Bozkurt işareti nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Merih Demiral'ın gol sevinci bozkurt işaretinin anlamı ve tarihi

Türkiye'nin EURO 2024'te çeyrek final biletini aldığı Avusturya maçı 2-1 skorla tamamlandı. Maçtaki 2 golü de kaydeden Merih Demiral'ın yıldızı parladı. Attığı ikinci gol sonrası sevincini gösteren Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti anlamı ve tarihi ile gündemde. UEFA tarafından 'uygunsuz hareket' kapsamında soruşturma başlatılan Türk milletine özgü hareket paylaşım rekorları kırıyor. Peki; Bozkurt işareti nedir, ne anlama geliyor? İşte, tarihçesi...

Bozkurt işareti nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Merih Demiral’ın gol sevinci bozkurt işaretinin anlamı ve tarihi

Merih Demiral'ın gol sevinci bozkurt işaretinin anlamı Türk Mitolojisine dayanıyor. Destanlara kadar uzanan bozkurt sembolünün önemi merak ediliyor. A Milli Takım Avrupa Şampiyonasında iddiasını sürdürürken yapılan sevinç işareti maçla birlikte en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Peki, bozkurt işareti nedir, ne anlama geliyor, ne zaman ortaya çıktı? İşte, detaylar...

Bozkurt işareti nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Merih Demiral’ın gol sevinci bozkurt işaretinin anlamı ve tarihi

MERİL DEMİRAL'IN GOL SEVİNCİ BOZKURT İŞARETİNİN ANLAMI

Türkiye EURO 2024 son 16 turunda Avusturya karşısında mücadele etti ve Merih Demiral'ın golleriyle maçı 2-1 kazanarak çeyrek final biletini aldı.

Maç sonrası galibiyetle birlikte en çok konuşulanlar arasında Demiral'ın gol sevinci olan bozkurt işareti vardı. UEFA tarafından soruşturma başlatılan işaretin tarihi Türk mitolojisiyle başlıyor.

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Bozkurt işareti nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Merih Demiral’ın gol sevinci bozkurt işaretinin anlamı ve tarihi

Açıklama yapan milli futbolcumuz Merih Demira, gol sevinciyle ilgili şu sözleri kaydetti:

İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim"

Peki, bozkurt işareti ne anlama geliyor?

Bozkurt işareti nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Merih Demiral’ın gol sevinci bozkurt işaretinin anlamı ve tarihi

BOZKURT İŞARETİ NEDİR?

Türk milletinin gurur ve bağımsızlık sembolü olan bozkurt, Türk mitolojisi ve destanlarına kadar uzanıyor. Pek çok efsane ve destanda karşımıza çıkan bu sembol, özellikle Ergenekon Destanındaki Türklerin demir dağları eriterek yeni bir yurt bulma sürecinde Bozkurt'un yol gösterici rolü ile dikkat çekiyor.

Bozkurt işareti nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Merih Demiral’ın gol sevinci bozkurt işaretinin anlamı ve tarihi

Bozkurt, özgürlüğün, bağımsızlığın ve yol göstericiliğin sembolü olarak kabul ediliyor. Bozkurt işareti, milliyetçi duyguları ve Türk kimliğini temsil etmek amacıyla kullanılıyor. Bu işaret, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini, birlik ve beraberlik duygusunu simgeliyor.

Farklı ülkelerde de olduğu üzere genellikle bir hayvanla özdeşleşen semboller oldukça yaygın. Coğrafi konum, tarihi başarılar ve dini inanıl gibi pek çok faktörden etkilenen bu semboller doğal bir sürecin kazanımları.

Örneklere bakıldığında İngilizlerin sembolünün aslan, İspanyalıların sembolünün boğa, İsveçlilerin sembolünün sığın, Hindistanlıların sembolünün kaplan, Endonezyalıların sembolünün komodo ejderi, İskoçyalıların tek boynuzlu at, Fransızların sembolünün horoz, Rusların sembolünün ayı olduğu görülüyor.

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