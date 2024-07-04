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Bozkurt işareti nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Merih Demiral'ın gol sevinci bozkurt işaretinin anlamı ve tarihi
Giriş Tarihi: 04.07.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
16:55
Bozkurt işareti nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Merih Demiral'ın gol sevinci bozkurt işaretinin anlamı ve tarihi
Türkiye'nin EURO 2024'te çeyrek final biletini aldığı Avusturya maçı 2-1 skorla tamamlandı. Maçtaki 2 golü de kaydeden Merih Demiral'ın yıldızı parladı. Attığı ikinci gol sonrası sevincini gösteren Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti anlamı ve tarihi ile gündemde. UEFA tarafından 'uygunsuz hareket' kapsamında soruşturma başlatılan Türk milletine özgü hareket paylaşım rekorları kırıyor. Peki; Bozkurt işareti nedir, ne anlama geliyor? İşte, tarihçesi...