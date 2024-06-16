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Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VNL Brezilya Türkiye voleybol maçı şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
06:11
Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? VNL Brezilya Türkiye voleybol maçı şifresiz mi?
Filenin Sultanları Milletler Ligi son maçına çıkıyor. Finaller öncesi 3. haftayı da tamamlayacak A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin karşısında bu haftanın ilk mağlubiyetini aldı. Şimdi araştırmalar Brezilya Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranı üzerine. Melissa Vargas, Eda Erdem, Ebrar Karakurt gibi oyuncuların ön plana çıktığı son haftada Zehra Güneş sakatlığı nedeniyle yer almadı. Peki; Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...