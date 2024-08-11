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Giriş Tarihi: 11.08.2024 23:27 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 23:28

Brezilya’da kimin adını taşıyan, en üst ligde şampiyonluklar yaşamış bir futbol takımı vardır? İşte soruya yanıt!

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya Brezilya'da kimin adını taşıyan, en üst ligde şampiyonluklar yaşamış bir futbol takımı vardır? sorusu için araştırmalar başladı. İşte o100 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Brezilya’da kimin adını taşıyan, en üst ligde şampiyonluklar yaşamış bir futbol takımı vardır? İşte soruya yanıt!

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 100 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. Brezilya'da kimin adını taşıyan, en üst ligde şampiyonluklar yaşamış bir futbol takımı vardır?İşte yanıtı!

Brezilya’da kimin adını taşıyan, en üst ligde şampiyonluklar yaşamış bir futbol takımı vardır? İşte soruya yanıt!

Brezilya'da kimin adını taşıyan, en üst ligde şampiyonluklar yaşamış bir futbol takımı vardır?

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Brezilya’da kimin adını taşıyan, en üst ligde şampiyonluklar yaşamış bir futbol takımı vardır? İşte soruya yanıt!

A-Ferdinand Macellan

B-Vasco Da Gama

C-Kristof Kolomb

D-Amerigo Vespuci

Brezilya’da kimin adını taşıyan, en üst ligde şampiyonluklar yaşamış bir futbol takımı vardır? İşte soruya yanıt!
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