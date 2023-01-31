Haberler Yaşam Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel nereye, hangi takıma transfer olacak?

Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:13

Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel nereye, hangi takıma transfer olacak?

Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldı mı sorusu yanıt arıyor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transferi söz konusu olan futbolculardan biri Osayi-Samuel oldu. Nijeryalı futbolcuya İngiltere'den talip çıktı. Bu gelişme sonrası yıldız futbolcunun yeni adresi merak konusu oldu. Öte yandan sarı lacivertli ekibin eski kaleci antrenörü Michael Kraft, Bright Osayi-Samuel için kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu. Daha sonra bu paylaşımı silse de futbolseverler, ''Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel kimdir, hangi takıma transfer olacak?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar…