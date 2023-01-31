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Haberler Yaşam Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel nereye, hangi takıma transfer olacak?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:13

Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel nereye, hangi takıma transfer olacak?

Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldı mı sorusu yanıt arıyor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transferi söz konusu olan futbolculardan biri Osayi-Samuel oldu. Nijeryalı futbolcuya İngiltere'den talip çıktı. Bu gelişme sonrası yıldız futbolcunun yeni adresi merak konusu oldu. Öte yandan sarı lacivertli ekibin eski kaleci antrenörü Michael Kraft, Bright Osayi-Samuel için kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu. Daha sonra bu paylaşımı silse de futbolseverler, ''Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel kimdir, hangi takıma transfer olacak?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar…

Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe’den ayrıldı mı? Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel nereye, hangi takıma transfer olacak?

Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Transfer olacağı konuşulan futbolculardan biri Bright Osayi-Samuel oldu. 25 yaşındaki yıldız fubolcuya talip çıktı. Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Michael Kraft, sosyal medya hesabından 'ayrılık' paylaşımı yaptı. Daha sonra ise bu paylaşımı kaldırdı. Peki, Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel kimdir, hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.

Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe’den ayrıldı mı? Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel nereye, hangi takıma transfer olacak?

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Transferi söz konusu olan futbolculardan biri de Bright Osayi-Samuel oldu.

Sarı lacivertli ekibin, 2020-21 sezonunun devre arasında İngiliz temsilcisi QPR'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki fubolcu, takımdan ayrılıyor.

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Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe’den ayrıldı mı? Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel nereye, hangi takıma transfer olacak?

CRYSTAL PALACE İSTİYOR

Sarı-lacivertli ekipte sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı yıldız oyuncuya İngiltere'den teklif var.

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Osayi için devreye girmiş durumda. Crystal Palace'ın Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe’den ayrıldı mı? Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel nereye, hangi takıma transfer olacak?

VEDA PAYLAŞIMINI SİLDİ

Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Michael Kraft, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Osayi Samuel'e yeni takımında başarılar diledi. Osayi ile orta sahada yaşadığı sevinci koyan Kraft, yaptığı paylaşımı daha sonra kaldırdı.

Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe’den ayrıldı mı? Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel nereye, hangi takıma transfer olacak?

BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?

31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine Blackpool altyapısında başladı.

2017 yılında Queens Park Rangers'a transfer oldu.

28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.

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