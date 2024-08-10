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Giriş Tarihi: 10.08.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:38

BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak m? YouTube'a erişim engeli gelecek mi?

Dünyanın en büyük platformlarından olan İnstagram ve Roblox'a getirilen erişim engellerinin ardından video paylaşım platformu YouTube kapanıyor mu sorusu gündeme geldi. BTK kararları ile diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığı sorgulanıyor. Sosyal medya platformlarına getirilen erişim engelleri hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, YouTube kapanacak mı? YouTube erişim engeli gelecek mi?

BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak m? YouTube’a erişim engeli gelecek mi?

Türkiye bir süredir sosyal medya platformlarına getirilen erişim engellerini konuşuyor. Sırasıyla önce İnstagram ardından Roblox'a getirilen erişim yasağının ardından YouTube kapanıyor mu sorusu gündeme geldi. Kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkânı sunan çevrimiçi platformun Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) YouTube son dakika erişim kararları yakından takip ediliyor. Peki, YouTube kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? İşte tüm detaylar...

BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak m? YouTube’a erişim engeli gelecek mi?

YOUTUBE KAPANACAK MI?

Instagram'dan sonra çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna da erişim yasağı getirildi. Diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığını merak eden kullanıcılar video paylaşım platformu YouTube'un durumunu merak ediyor.

YouTube ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı.

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BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak m? YouTube’a erişim engeli gelecek mi?

İNSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ NEDEN GETİRİLDİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.

Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.

Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.

Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.

Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler.

Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler.

BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak m? YouTube’a erişim engeli gelecek mi?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak m? YouTube’a erişim engeli gelecek mi?
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