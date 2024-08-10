Giriş Tarihi: 10.08.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
13:38
BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak m? YouTube'a erişim engeli gelecek mi?
Dünyanın en büyük platformlarından olan İnstagram ve Roblox'a getirilen erişim engellerinin ardından video paylaşım platformu YouTube kapanıyor mu sorusu gündeme geldi. BTK kararları ile diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığı sorgulanıyor. Sosyal medya platformlarına getirilen erişim engelleri hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, YouTube kapanacak mı? YouTube erişim engeli gelecek mi?