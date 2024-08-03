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Giriş Tarihi: 03.08.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 12:05

BTK son dakika erişim kararları: YouTube kapanacak mı, şu anda açık mı kapalı mı, İntagram erişim yasağı YouTube’a da gelecek mi?

Türkiye'de yaklaşık 58.3 milyon kullanıcı Instagram'a erişim sağlayamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kararıyla instagrama erişim engeli getirildi. Diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığını merak eden kullanıcılar video paylaşım platformu YouTube'un durumunu merak ediyor. Konu ile ilgili Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Peki, YouTube kapanacak mı, şu anda açık mı kapalı mı, İntagram erişim yasağı YouTube'a da gelecek mi? İşte detaylar…

BTK son dakika erişim kararları: YouTube kapanacak mı, şu anda açık mı kapalı mı, İntagram erişim yasağı YouTube’a da gelecek mi?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan instagrama katalog suçlarına müdahale kurallarına uymadığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Ülkemizde de temsilcileri bulunan diğer sosyal medya platformlarına ilişkin bir planlama olup olmadığı ise merak ediliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun YouTube ile ilgili kararları yakından takip ediliyor. Peki YouTube kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi, son durum ne, açıklama geldi mi?

BTK son dakika erişim kararları: YouTube kapanacak mı, şu anda açık mı kapalı mı, İntagram erişim yasağı YouTube’a da gelecek mi?

BTK'DAN INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI

BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

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BTK son dakika erişim kararları: YouTube kapanacak mı, şu anda açık mı kapalı mı, İntagram erişim yasağı YouTube’a da gelecek mi?

İNTAGRAM ERİŞİM YASAĞI YOUTUBE'A DA GELECEK Mİ?

YouTube ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı.

BTK son dakika erişim kararları: YouTube kapanacak mı, şu anda açık mı kapalı mı, İntagram erişim yasağı YouTube’a da gelecek mi?

İNSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ NEDEN GETİRİLDİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.

Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.

Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.

Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.

Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler.

Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler.

BTK son dakika erişim kararları: YouTube kapanacak mı, şu anda açık mı kapalı mı, İntagram erişim yasağı YouTube’a da gelecek mi?

'GEREKLİ İŞLEMİ YAPARLARSA ERİŞİM YASAĞINI KALDIRACAĞIZ'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu da bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" dedi.

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