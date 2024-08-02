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Giriş Tarihi: 02.08.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 09:33

BTK SON GELİŞMELER | TikTok çöktü mü, yavaşladı mı, sorun var mı, kapanacak mı?

Günün ilk saatlerinde BTK tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Bu noktada sosyal medya kullanıcıları diğer platformların açık olup olmadığını kontrol ediyor. Dünya çapında 2.2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan platform için "TikTok çöktü mü?" araştırmaları hız kazandı. Peki, TikTok çöktü mü, yavaşladı mı, sorun var mı, kapanacak mı? İşte, detaylar…

BTK SON GELİŞMELER | TikTok çöktü mü, yavaşladı mı, sorun var mı, kapanacak mı?

Son dakika instagram'a erişim engeli getirildi. Milyonları aşkın kullanıcısı bulunan platform için araştırmalar sürerken, kullanıcılar diğer sosyal medya platformlarına yöneldi. TikTok uygulaması üzerinde ilgi yoğunlaşırken bir yandan da "TikTok erişim engeli var mı?" soruları yanıt arıyor. Peki, TikTok çöktü mü, yavaşladı mı, sorun var mı, kapanacak mı?

BTK SON GELİŞMELER | TikTok çöktü mü, yavaşladı mı, sorun var mı, kapanacak mı?

BTK SON GELİŞMELER

Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlamada sorun yaşarken 'Instagram çöktü mü?' sorusuna yanıt arıyor.

Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi.

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BTK SON GELİŞMELER | TikTok çöktü mü, yavaşladı mı, sorun var mı, kapanacak mı?

2 AĞUSTOS TİKTOK AÇILIYOR MU, KAPANACAK MI?

2 Ağustos itibarıyla TikTok'a erişimde problem yaşanmıyor. Instagram'a getirilen erişim engeli sebebiyle sosyal medya kullanıcıları TikTok gibi alternatif platformlara yöneliyor. TikTok'un kapatıp kapatılmayacağı merak edilirken konuya ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

BTK SON GELİŞMELER | TikTok çöktü mü, yavaşladı mı, sorun var mı, kapanacak mı?

TİKTOK ÇÖKME HATA RAPORLARI 2 AĞUSTOS 2024

Downdetector sitesindeki kullanıcı raporlarına göre TikTok'ta 2 Ağustos Cuma günü herhangi bir problem gözükmüyor. Sunucularda ya da erişimde problem olduğu takdirde güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

BTK SON GELİŞMELER | TikTok çöktü mü, yavaşladı mı, sorun var mı, kapanacak mı?
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