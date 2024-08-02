Giriş Tarihi: 02.08.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
09:33
BTK SON GELİŞMELER | TikTok çöktü mü, yavaşladı mı, sorun var mı, kapanacak mı?
Günün ilk saatlerinde BTK tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Bu noktada sosyal medya kullanıcıları diğer platformların açık olup olmadığını kontrol ediyor. Dünya çapında 2.2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan platform için "TikTok çöktü mü?" araştırmaları hız kazandı. Peki, TikTok çöktü mü, yavaşladı mı, sorun var mı, kapanacak mı? İşte, detaylar…