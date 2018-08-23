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Bu acıya yürek dayanmaz! Baba-oğul aynı tabutta...

Giriş Tarihi: 23.08.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 23.08.2018 16:30
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Bu acıya yürek dayanmaz! Baba-oğul aynı tabutta...
Bu acıya yürek dayanmaz! Baba-oğul aynı tabutta...

Kaynak: AA

'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı da ölen (24) ile 6 aylık oğlu , aynı tabutta larına uğurlandı.

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Bu acıya yürek dayanmaz! Baba-oğul aynı tabutta...
Bu acıya yürek dayanmaz! Baba-oğul aynı tabutta...

'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı da ölen ve 6 aylık oğlu , son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, dün Salıpazarı-Çarşamba karayolu Cilme sapağı mevkiinde meydana geldi.

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Bu acıya yürek dayanmaz! Baba-oğul aynı tabutta...
Bu acıya yürek dayanmaz! Baba-oğul aynı tabutta...

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 RJM 12 plakalı otomobil, hatalı sollama yapınca yönetimindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil ile kafa kaya çarpıştı.

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Bu acıya yürek dayanmaz! Baba-oğul aynı tabutta...
Bu acıya yürek dayanmaz! Baba-oğul aynı tabutta...

da, sürücü , oğlu Ayaz ve akrabası Selin Çörtük ile diğer araçtaki (55), Ferhat Bal (58) ve Bekir Sarı (47) yaralandı.

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Bu acıya yürek dayanmaz! Baba-oğul aynı tabutta...
Bu acıya yürek dayanmaz! Baba-oğul aynı tabutta...

Ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ve oğlu Ayaz ile kurtarılamadı.

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Bu acıya yürek dayanmaz! Baba-oğul aynı tabutta...
Bu acıya yürek dayanmaz! Baba-oğul aynı tabutta...

ile 6 aylık oğlu Salıpazarı ilçesi 'nde son yolculuğuna uğurlandı.

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Bu acıya yürek dayanmaz! Baba-oğul aynı tabutta...
Bu acıya yürek dayanmaz! Baba-oğul aynı tabutta...

Baba ve oğlunun cenazeleri tek tabuta konularak Aşağıgeriş Camii'ne getirildi.

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