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Bu aileyi kimse istemiyor: Müstakil evde yaşananlar köylüyü çıldırttı!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
14:02
Bu aileyi kimse istemiyor: Müstakil evde yaşananlar köylüyü çıldırttı!
Bu aileyi kimse istemiyor: O olay sonrası köyü terk edin çağrısı yaptılar! İlginç olay Antalya Manavgat'ta yaşandı. Müstakil bir evde sık yaşanan patlama ve olaylar mahalle sakinlerini çıldırdı. Yaşananlara isyan eden muhtar Tayyar Yılmaz, "Köylülerim ayaklanmadan ne olur evi boşaltıp, köyü terk edin" diye kiracıları ikna etmeye çalıştı…