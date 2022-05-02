Haberler Yaşam Bu akşam Hakim var mı, yok mu? 2 Mayıs 2022 ATV yayın akışı ile Hakim dizisi bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 02.05.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 14:08

Bu akşam Hakim var mı, yok mu? 2 Mayıs 2022 ATV yayın akışı ile Hakim dizisi bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hakim dizisinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği konusu merak ediliyor. 2 Mayıs bugün Ramazan Bayramı'nın ilk gününde normal şartlarda televizyon ekranlarına yeni bölümüyle gelen birçok dizi ve programlar yayınlanmayacak. "Bu akşam Hakim var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Atv yayın akışı ile bu noktada sevilen dizinin ekranda yer almayacağını da duyurmuş oldu. Başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı sosyal medyada gündem olmuş durumda. Peki, Bu akşam Hakim var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...