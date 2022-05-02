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Haberler Yaşam Bu akşam Hakim var mı, yok mu? 2 Mayıs 2022 ATV yayın akışı ile Hakim dizisi bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 14:08

Bu akşam Hakim var mı, yok mu? 2 Mayıs 2022 ATV yayın akışı ile Hakim dizisi bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hakim dizisinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği konusu merak ediliyor. 2 Mayıs bugün Ramazan Bayramı'nın ilk gününde normal şartlarda televizyon ekranlarına yeni bölümüyle gelen birçok dizi ve programlar yayınlanmayacak. "Bu akşam Hakim var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Atv yayın akışı ile bu noktada sevilen dizinin ekranda yer almayacağını da duyurmuş oldu. Başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı sosyal medyada gündem olmuş durumda. Peki, Bu akşam Hakim var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Bu akşam Hakim var mı, yok mu? 2 Mayıs 2022 ATV yayın akışı ile Hakim dizisi bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Atv yayın akışı ile Hakim dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu merak edilmeye başlandı. Atv ekranlarında ilk bölümünden itibaren büyük ses getiren yapımla ilgili olarak bugün sabah saatlerinden itibaren "Bu akşam Hakim var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. İlgiyle takip edilen tarihi dizi Hakim, bu akşam ATV'nin yayın akışında bulunmuyor.

Bu akşam Hakim var mı, yok mu? 2 Mayıs 2022 ATV yayın akışı ile Hakim dizisi bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

HAKİM DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

Hakim dizisi, bu akşam ATV'nin yayın akışında yer almıyor. Pazartesi günleri ekrana gelen dizi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanmayacak. Yeni bölümünün 9 Mayıs Pazartesi günü izleyici ile buluşması bekleniyor.

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Bu akşam Hakim var mı, yok mu? 2 Mayıs 2022 ATV yayın akışı ile Hakim dizisi bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

HAKİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde…

Bu akşam Hakim var mı, yok mu? 2 Mayıs 2022 ATV yayın akışı ile Hakim dizisi bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.

Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.

Bu akşam Hakim var mı, yok mu? 2 Mayıs 2022 ATV yayın akışı ile Hakim dizisi bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

2 MAYIS 2022 ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vanguard (Yabancı Sinema)

22:20 Bir Zamanlar Hollywood'da (Yabancı Sinema)

01:20 Vanguard (Yabancı Sinema)

03:10 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:25 Kuruluş Osman

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