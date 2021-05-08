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Giriş Tarihi: 08.05.2021 06:27 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 15:58

Bu akşam mi, ? 2021 idrak edilecek, ayın kaçına denk geliyor?

Ramazan ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte ne zaman sorusunun yanıtı hakkında sorgulamalar başladı. "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bilinen bu mübarek gecede ibadet etmenin faziletinin büyük olduğu belirtiliyor. Bu kıymetli gecede eller semaya yükselecek, dua ve tövbeler kabul edilecek, Kur'an-ı Kerim okunacak. Bu kutlu gece için ise Kadir Gecesi bugün mü, gibi pek çok önemli sorunun yanıtı da gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda; Kadir Gecesi bugün mü, bugün kandil mi? 2021 idrak edilecek, ayın kaçına denk geliyor? İşte bilgiler!

Kadir Gecesi bugün mü, bugün kandil mi? 2021 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, ayın kaçına denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; ne zaman sorusu yanıt buldu. Ramazan ayının 26'sını 27'sine bağlayan gece idrak edilecek olan Kadir Gecesi bugün mü, gibi pek çok önemli sorunun yanıtı vatandaşların gündeminde yer alıyor. "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu önemli gecede; ibadetler ve dualar edilecek, namazlar kılınacak. Bu bağlamda; Kadir Gecesi bugün mü, bugün kandil mi? 2021 idrak edilecek, ayın kaçına denk geliyor? İşte ayrıntılar…

Kadir Gecesi bugün mü, bugün kandil mi? 2021 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, ayın kaçına denk geliyor?

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir. terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasında kullanılmaktadır.

Zaman ve mekânlar, kendilerinde vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. Kadir Gecesi'nin kıymeti ise Kur'an'dan gelmektedir.

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Kadir Gecesi bugün mü, bugün kandil mi? 2021 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, ayın kaçına denk geliyor?

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilecek olan için heyecan başladı.

Bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan ve her yıl en verimli şekilde değerlendirilmeye çalışılan mübarek Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Kadir Gecesi bugün mü, bugün kandil mi? 2021 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, ayın kaçına denk geliyor?

KADİR GECESİ, RAMAZANIN HANGİ GECESİDİR?

'nin ramazan ayı içerisinde bir gece olduğu kesindir (Bakara, 2/185.), ancak tam olarak ramazanın hangi gecesine rastladığı Kur'an'da bildirilmemektedir. Bununla birlikte çeşitli hadis-i şeriflerde ramazanın son on gecesinde, (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 5.) son on gününün tekli gecelerinde, (Müslim, Sıyam, 207.) son yedi gecesinde, (Müslim, Sıyam, 205-206.) 21 (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 1.) veya 27. gecelerinde (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179-180.) aranması gerektiği ifade edilmiştir.

Kadir Gecesi bugün mü, bugün kandil mi? 2021 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, ayın kaçına denk geliyor?

Ramazan'ın 27. gecesinin olduğu yönünde sahabenin ifadeleri kaynaklarımızda mevcuttur. Bu bağlamda Tabiinden Zirr b. Hubeyş şöyle demektedir: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesi'ne tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Rasulüllah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da ramazanın 27. gününün gecesidir.

O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır." (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179.) Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir Gecesi'ni aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426.) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Tarih boyunca da İslam toplumlarında ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak rağbet görmüş ve çeşitli programlarla ihya edilmiştir.

Kadir Gecesi'nin, ramazan ayının hangi günü olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamasının hikmetleri üzerinde duran âlimler, bu konuda farklı görüşler serdetmişlerdir. Bunlardan birine göre Kadir Gecesi'nin bildirilmesi hâlinde Müslümanların sadece o geceyi ihya etmekle yetinme hatasına düşebilecekleri ifade edilmiştir. Hâlbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri istenmiştir. Ayrıca bu sayede, o geceyi tazimde aşırıya kaçılmasının da önüne geçildiği belirtilmiştir. (Zemahşerî, IV, 780; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 229-230.)

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