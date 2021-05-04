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Haberler Yaşam Bu akşam marketler saat kaçta kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? 4 Mayıs A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri 2021!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 16:44

Bu akşam marketler saat kaçta kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? 4 Mayıs , , bakkal ve 2021!

Tam kapanma genelgesi içerisinde sokağa çıkma yasağı sürecinde bakkal ve kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda akşam saatlerinin de yaklaşmasıyla beraber "Bugün , saat kaça kadar açık olacak?" soruları 81 ilde vatandaşların gündemine geliyor. Yayımlanan genelgeye göre; 17 günlük sokağa çıkma yasağında , , , , , gibi marketlerle beraber benzeri işletmelerin hizmet vermesi adına zaman dilimi belirlenmişti. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen binlerce vatandaş detayları araştırmaya başladı. Buna göre, Sokağa çıkma yasağında bugün marketler saat kaçta kapanıyor? İşte BİM, ŞOK, A101, Migros, File, Carrefour market çalışma saatleri…

Bu akşam marketler saat kaçta kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? 4 Mayıs A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri 2021!

Bakkal ve bugün de binlerce vatandaş tarafından araştırma konusu haline geldi. Genelgede yer alan bilgiye göre Pazar günü haricinde zincir marketler dahil bu tür işletmelerin hizmet verebilecekleri zaman dilimi duyurulmuş "Bugün , saat kaça kadar açık olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte genelgeye göre , , , , , hafta içi hafta sonu market çalışma saatleri…

Bu akşam marketler saat kaçta kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? 4 Mayıs A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri 2021!

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

'nın genelgesinde fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Genelgeye göre, fırınların, bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Öte yandan, zincir marketler olan , , ve gibi yerlerin çalışma saatleri de düzenlendi. 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen ile ilgili detaylar şöyle;

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Bu akşam marketler saat kaçta kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? 4 Mayıs A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri 2021!

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Bu akşam marketler saat kaçta kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? 4 Mayıs A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri 2021!

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

Bu akşam marketler saat kaçta kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? 4 Mayıs A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri 2021!

ZİNCİR MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. , , , ve gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

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