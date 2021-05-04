Bu akşam marketler saat kaçta kaçta kapanıyor, bugün kaça kadar açık? 4 Mayıs A101, BİM, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri 2021!

Tam kapanma genelgesi içerisinde sokağa çıkma yasağı sürecinde bakkal ve market çalışma saatleri kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda akşam saatlerinin de yaklaşmasıyla beraber "Bugün marketler saat kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık olacak?" soruları 81 ilde vatandaşların gündemine geliyor. Yayımlanan genelgeye göre; 17 günlük sokağa çıkma yasağında BİM, ŞOK, A101, Migros, File, Carrefour gibi marketlerle beraber benzeri işletmelerin hizmet vermesi adına zaman dilimi belirlenmişti. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen binlerce vatandaş detayları araştırmaya başladı. Buna göre, Sokağa çıkma yasağında bugün marketler saat kaçta kapanıyor? İşte BİM, ŞOK, A101, Migros, File, Carrefour market çalışma saatleri…