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Fırtınalı Soygun konusu ve oyuncuları: Fırtınalı Soygun (Force of Nature) filmi ne zaman çekildi, nerede?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:23
Fırtınalı Soygun konusu ve oyuncuları: Fırtınalı Soygun (Force of Nature) filmi ne zaman çekildi, nerede?
Yönetmenliğini Michael Polish'in üstlendiği Amerikan yapımı aksiyon ve dram türündeki film, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İlk olarak 2020 yılında gösterime giren yapımda Emile Hirsch, Mel Gibson ve David Zayas gibi ünlü isimler başrolde yer alıyor. Filmde, şiddetli bir fırtınanın etkili olduğu bir gecede büyük bir soygun planlayan bir çeteyi durdurmaya çalışan cesur bir polisin mücadelesi konu ediliyor. Peki, Fırtınalı Soygun (Force of Nature) konusu ne, oyuncuları kimler?