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Haberler Yaşam Canavar (Beast) filmi konusu ve oyuncuları: Canavar (Beast) filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda neler var?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 22:52 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 22:52

Canavar (Beast) filmi konusu ve oyuncuları: Canavar (Beast) filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda neler var?

Gerilimin doruğa çıktığı vahşi doğada geçen "Canavar (Beast)" filmi, 2022 yapımı heyecan dolu hikayesiyle ilk kez televizyon ekranlarına geliyor. Başrolünde Idris Elba'nın yer aldığı film, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de ATV'de izleyiciyle buluşacak. Film, Güney Afrika'nın zorlu savanalarında geçen gerilim dolu bir hayatta kalma öyküsünü anlatıyor. Tatil için bölgeye gelen bir aile, kana susamış bir aslanla ölüm kalım savaşına giriyor. Aksiyon ve gerilim severler için soluksuz izlenecek bu yapım, doğanın acımasız yüzünü gözler önüne seriyor. Peki, "Canavar" filmi tam olarak neyi anlatıyor, başrollerde kimler yer alıyor?

Canavar Beast filmi konusu ve oyuncuları: Canavar Beast filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda neler var?

12 Mayıs Pazartesi akşamı televizyonda ilk kez yayınlanacak Canavar, sürükleyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrolde Idris Elba'nın yer aldığı film, Güney Afrika'daki bir safari gezisinin vahşi bir aslanın saldırısıyla dehşet dolu bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmesini konu alıyor. Jaime Primak Sullivan'ın hikayesinden uyarlanan ve Ryan Engle'ın senaryosunu yazdığı filmin yönetmenliğini Baltasar Kormákur üstleniyor. Peki, "Canavar" filmi tam olarak neyi anlatıyor, başrollerde kimler yer alıyor? İşte filmle ilgili ayrıntılar...

Canavar Beast filmi konusu ve oyuncuları: Canavar Beast filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda neler var?

CANAVAR (BEAST) FİLMİNİN KONUSU
"Canavar (Beast)", ailesiyle birlikte Güney Afrika'daki bir doğal yaşam rezervine tatile giden bir babanın, kana susamış bir aslanla karşı karşıya kaldığı gerilim dolu bir hayatta kalma hikayesini anlatıyor. Film, Dr. Nate Samuels (Idris Elba) adlı yeni dul kalmış bir doktorun, iki genç kızı Meredith (Iyana Halley) ve Norah (Leah Jeffries) ile eşini kaybetmenin yasını atlatmak için Güney Afrika'ya yaptığı yolculukla başlıyor.

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Canavar Beast filmi konusu ve oyuncuları: Canavar Beast filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda neler var?

Nate, eski arkadaşı ve vahşi yaşam biyoloğu Martin Battles (Sharlto Copley) ile buluşarak Mopani Rezervi'nde bir safari turuna katılır. Ancak bu huzurlu tatil, kaçak avcılar tarafından ailesi yok edilen ve insanlara karşı intikam hırsıyla dolu bir aslanın saldırısıyla kabusa dönüşür. Aslan, Nate ve kızlarını av olarak hedef alırken, aile hayatta kalmak için doğanın vahşi koşullarında amansız bir mücadele verir.

Canavar Beast filmi konusu ve oyuncuları: Canavar Beast filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda neler var?

CANAVAR (BEAST) FİLMİNİN OYUNCULARI
Idris Elba - Dr. Nate Samuels

Iyana Halley - Meredith Samuels

Leah Sava Jeffries - Norah Samuels

Sharlto Copley - Martin Battles

Canavar Beast filmi konusu ve oyuncuları: Canavar Beast filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda neler var?

Riley Keough - Savanna

Melanie Jarnson

Damon Burtley

Robby MacIsaac

Billy Gallagher