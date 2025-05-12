Haberler
Yaşam
Canavar (Beast) filmi konusu ve oyuncuları: Canavar (Beast) filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda neler var?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
22:52
Canavar (Beast) filmi konusu ve oyuncuları: Canavar (Beast) filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda neler var?
Gerilimin doruğa çıktığı vahşi doğada geçen "Canavar (Beast)" filmi, 2022 yapımı heyecan dolu hikayesiyle ilk kez televizyon ekranlarına geliyor. Başrolünde Idris Elba'nın yer aldığı film, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de ATV'de izleyiciyle buluşacak. Film, Güney Afrika'nın zorlu savanalarında geçen gerilim dolu bir hayatta kalma öyküsünü anlatıyor. Tatil için bölgeye gelen bir aile, kana susamış bir aslanla ölüm kalım savaşına giriyor. Aksiyon ve gerilim severler için soluksuz izlenecek bu yapım, doğanın acımasız yüzünü gözler önüne seriyor. Peki, "Canavar" filmi tam olarak neyi anlatıyor, başrollerde kimler yer alıyor?