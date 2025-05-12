Canavar (Beast) filmi konusu ve oyuncuları: Canavar (Beast) filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda neler var?

Nate, eski arkadaşı ve vahşi yaşam biyoloğu Martin Battles (Sharlto Copley) ile buluşarak Mopani Rezervi'nde bir safari turuna katılır. Ancak bu huzurlu tatil, kaçak avcılar tarafından ailesi yok edilen ve insanlara karşı intikam hırsıyla dolu bir aslanın saldırısıyla kabusa dönüşür. Aslan, Nate ve kızlarını av olarak hedef alırken, aile hayatta kalmak için doğanın vahşi koşullarında amansız bir mücadele verir.