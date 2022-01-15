Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bu akşam TV’de neler var? 15 Ocak TV yayın akışı ile Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim var mı? ATV, TV8, Kanal D, TRT 1, Show TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 15.01.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 11:59

Bu akşam TV’de neler var? 15 Ocak TV yayın akışı ile Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim var mı? ATV, TV8, Kanal D, TRT 1, Show TV yayın akışı

Televizyon dizilerini ve televizyonda ekrana gelen filmleri canlı olarak takip etmeyi seven dizikolikler, bu akşam TV'de neler var sorusuna yanıt arıyor. 15 Ocak TV yayın akışı ile Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim var mı sorusuna da yanıt arayan pek çok vatandaş, yılbaşı tatili veren dizilerin yeni bölümlerinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Ayrıca bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek olan 2022 Survivor All Star da gündemdeki yerini koruyor. İşte ATV, TV8, Kanal D, TRT 1, Show TV yayın akışı…

Bu akşam TV’de neler var? 15 Ocak TV yayın akışı ile Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim var mı? ATV, TV8, Kanal D, TRT 1, Show TV yayın akışı

Cumartesi akşamını evinde geçirmeyi planlayan vatandaşların gündeminde bugünün televizyon yayın akışı yer alıyor. Bu akşam TV'de neler var sorusuyla araştırılan günlük 15 Ocak TV yayın akışı ile Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim var mı sorusunun yanıtı da araştırılıyor. İşte, ATV, TV8, Kanal D, TRT 1, Show TV yayın akışı ile bugün ekrana gelecek diziler, filmler!

Bu akşam TV’de neler var? 15 Ocak TV yayın akışı ile Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim var mı? ATV, TV8, Kanal D, TRT 1, Show TV yayın akışı

15 OCAK 2022 CUMARTESİ TV'DE NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Marley ve Ben

12:15 Kardeşlerim

15:45 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu akşam TV’de neler var? 15 Ocak TV yayın akışı ile Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim var mı? ATV, TV8, Kanal D, TRT 1, Show TV yayın akışı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Haftasonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

14:00 Kaderimin Oyunu

17:00 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Hokkabaz

22:30 Arkadaşım Hoş geldin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:55 Muhteşem Kraliçe

07:20 Yabancı Sinema "Ağaç"

09:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

17:45 112 Acil Çağrı

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

04:10 Seksenler (Altyazılı)

Bu akşam TV’de neler var? 15 Ocak TV yayın akışı ile Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim var mı? ATV, TV8, Kanal D, TRT 1, Show TV yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu

Bu akşam TV’de neler var? 15 Ocak TV yayın akışı ile Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim var mı? ATV, TV8, Kanal D, TRT 1, Show TV yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Bir Yemek Olsan

10:45 Yerli Sinema

13:00 Yerli Sinema

20:00 Survivor All Star

00:15 Kırmızı Oda

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Her Şey Seninle Güzel

SON DAKİKA