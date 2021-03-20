Bu arabaların fişleri çekiliyor! Honda, BMW, Mercedes, Volkswagen, Toyota ve diğer markalar artık üretmeyecek

Elektrikli araçlar otomotiv sektörünü baştan aşağı değiştirdi. Artık otomobil üreticileri planlarını elektrikli araçlar üstüne yapmaya başladı. Birçok marka elektrikli araçlar için dönüşüme girdi. Diğer yandan BMW'den tutun Mercedes'e, Volkswagen'den Renault'a kadar birçok isim yeni araçlarını satışa çıkarmaya başladı. Bununla birlikte bazı araçların da üretimi sonlandırılıyor. 2021'de üretimden kaldırılan otomobiller var. Bazıları uzun zamandır piyasada olan ve ikonik olarak gösterilen araçlar, bazıları da aslında kısa süre önce çıkmış araçlar. Business Insider tarafından üretimden kaldırılan modeller listelendi. Lafı daha fazla uzatmadan bu otomobillerin neler olduğuna birlikte bakalım.