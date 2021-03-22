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Haberler Yaşam Bu arabaların fişleri resmen çekiliyor! Honda, BMW, Mercedes, Volkswagen, Toyota ve diğer markalar artık üretmeyecek

Bu arabaların fişleri resmen çekiliyor! , , , , ve diğer markalar artık üretmeyecek

'ten tutun 'ye, 'den 'ya, 'ya kadar otomotiv devleri geçtiğimiz aylar içinde yeni araçlarını tanıttı. Halen bu tanıtımlara da devam ediyorlar. Mesela kısa süre önce , ve BMW yeni araçlarının örtülerini kaldırdı. Söz konusu yeni otomobillerden bazıları yollara çıkmaya hazırlanırken, bazı eski modellerin yerine de geçecekler. Bu seneyle birlikte bazı eski araçların üretimi sonlandırıldı. İşte 2021'de fişi çekilen arabalar...

Giriş Tarihi: 22.03.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 10:01
Bu arabaların fişleri resmen çekiliyor! Honda, BMW, Mercedes, Volkswagen, Toyota ve diğer markalar artık üretmeyecek

Elektrikli araçlar otomotiv sektörünü baştan aşağı değiştirdi. Artık otomobil üreticileri planlarını elektrikli araçlar üstüne yapmaya başladı. Birçok marka elektrikli araçlar için dönüşüme girdi. Diğer yandan 'den tutun 'e, 'den Renault'a kadar birçok isim yeni araçlarını satışa çıkarmaya başladı. Bununla birlikte bazı araçların da üretimi sonlandırılıyor. 2021'de üretimden kaldırılan otomobiller var. Bazıları uzun zamandır piyasada olan ve ikonik olarak gösterilen araçlar, bazıları da aslında kısa süre önce çıkmış araçlar. Business Insider tarafından üretimden kaldırılan modeller listelendi. Lafı daha fazla uzatmadan bu otomobillerin neler olduğuna birlikte bakalım.

Bu arabaların fişleri resmen çekiliyor! Honda, BMW, Mercedes, Volkswagen, Toyota ve diğer markalar artık üretmeyecek

ACURA RLX

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Bu arabaların fişleri resmen çekiliyor! Honda, BMW, Mercedes, Volkswagen, Toyota ve diğer markalar artık üretmeyecek

ALFA ROMEO 4C SPIDER

Bu arabaların fişleri resmen çekiliyor! Honda, BMW, Mercedes, Volkswagen, Toyota ve diğer markalar artık üretmeyecek

i8

Bu arabaların fişleri resmen çekiliyor! Honda, BMW, Mercedes, Volkswagen, Toyota ve diğer markalar artık üretmeyecek

M8 COUPE VE CONVERTIBLE

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