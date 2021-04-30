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Haberler Yaşam Bu ayın Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 30.04.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 16:59

Bu ayın ne zaman yatacak? uzatıldı mı, sorgulama nasıl yapılır?

sorgulama ekranı ve ödeme tarihleri gibi detaylarla uzatılmasının ardından yeniden gündeme geldi. Mart ayında sona ermesi planlanan ödeneğin uzatılmasının ardından ihtiyaç sahibi binlerce vatandaş başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Öte yandan uzatıldı mı, sorgulama nasıl yapılır? ne zaman yatacak? Gibi sorular ise son dönemde yanıt aramaya devam ediyor. İşte KÇÖ ödeneğine dair merak edilen tüm detaylar ve sorgulama ekranı…

KÇÖ Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, sorgulama nasıl yapılır? Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Pandemi sürecinde vatandaşlara maddi anlamda destek vermek amacıyla sağlanan binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Mart ayında sona ermesi planlanan ödeneğin yeniden uzatılması kararıyla beraber ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar "Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, yattı mı, ne zaman yatacak?" gibi birçok soruya yanıt aramaya başladı. İşte KÇÖ sorgulama ekranı ve ödemelere ilişkin tüm gelişmeler…

KÇÖ Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, sorgulama nasıl yapılır? Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz aylarda her ayın 5'inden sonra ödeniyordu.

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KÇÖ Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, sorgulama nasıl yapılır? Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

KÇÖ Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, sorgulama nasıl yapılır? Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

KÇÖ Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, sorgulama nasıl yapılır? Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

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