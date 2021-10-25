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Haberler Yaşam Bu balığa dikkat: Ege'de yayılıyor! Uzman isim uyardı: Çok obur ve fırsatçı!
Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:35

Bu balığa dikkat: Ege'de yayılıyor! Uzman isim uyardı: Çok obur ve fırsatçı!

Uzman isimden korkutan açıklama! Kızıldeniz'in istilacı türlerinden aslan balığı, Ege Denizi'nde de sıklıkla görülmeye başlandı. Uzman isim korkutan açıklamalar yaptı. İşte haberin detayları

Bu balığa dikkat: Ege’de yayılıyor! Uzman isimden korkutan açıklama!

Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber Akdeniz'de yoğun olarak görülen Kızıldeniz'in istilacı türlerinden aslan balığı, Ege Denizi'nde de sıklıkla görülmeye başlandı.

Bu balığa dikkat: Ege’de yayılıyor! Uzman isimden korkutan açıklama!

Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımlarında, Kızıldeniz'de, mercan kayalıklarında yaşayan aslan balığı, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e 1990'lı yıllarda giriş yaptı.

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Bu balığa dikkat: Ege’de yayılıyor! Uzman isimden korkutan açıklama!

İklim değişikliği, sulardaki ısınma gibi nedenlerde özellikle 2012'den sonra kısa sürede yayılan aslan balığı, İzmir kıyılarına kadar çıktı.

Bu balığa dikkat: Ege’de yayılıyor! Uzman isimden korkutan açıklama!

Karaburun'da toplu halde görülmeye başlanan aslan balığının yayılmasını uzmanlar da yakından izliyor.

Bu balığa dikkat: Ege’de yayılıyor! Uzman isimden korkutan açıklama!

Karaburun'da dalış merkezi işleten eğitmen Hamdullah Aras, bölgede yaklaşık 30 yıldır profesyonel dalış yaptığını, geçen yılın sonunda ilk kez aslan balığına rastladığını, diğer dalgıçların da karşılaştığı aslan balıklarının sayılarının hızla arttığını ifade etti.

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