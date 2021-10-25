Bu balığa dikkat: Ege'de yayılıyor! Uzman isim uyardı: Çok obur ve fırsatçı!

Karaburun'da dalış merkezi işleten eğitmen Hamdullah Aras, bölgede yaklaşık 30 yıldır profesyonel dalış yaptığını, geçen yılın sonunda ilk kez aslan balığına rastladığını, diğer dalgıçların da karşılaştığı aslan balıklarının sayılarının hızla arttığını ifade etti.