Haberler
Yaşam
Bu balık avlama yöntemi sosyal medyayı salladı! Genç kadını milyonlar izledi; sadece 3 malzeme ile...
Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
15:34
Bu balık avlama yöntemi sosyal medyayı salladı! Genç kadını milyonlar izledi; sadece 3 malzeme ile...
Genç kadının ilginç balık avlama yöntemi herkesi şaşırttı! Milyonlarca kez görüntülendi, izlenme rekorları kırdı. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran görüntülerde genç kadın, sadece ip, plastik boru ve ağ kullanarak onlarca balık avladı. İşte siz değerli okuyucularımızı hayretler içerisinde bırakacak o ilginç avlanma yöntemi...