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Giriş Tarihi: 13.04.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 06:31

Bu bayramda Türkiye tatilin tadına vardı

Türkiye, bayram tatilinde adeta yerinde durmadı. Tatilin başlamasıyla birlikte birçok kişi tatil beldelerine akın ederken, şehirlerdeki tarih, kültür ve turizm merkezleri de ziyaretçi akınına uğradı. Kimi sahilde güneş ve denizin tadını çıkardı, kimi baharla birlikte renklenen parklarda ailesiyle gezintiye çıktı, kimi de yamaç paraşütü gibi etkinliklerle adrenalin tutkusunu doyasıya yaşadı.

Ali OKTAY
Ali ALTUNTAŞ
Özgür ÖZDEMİR
MEHMET NAYIFOĞLU
Bu bayramda Türkiye tatilin tadına vardı

Türkiye, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde adeta yerinde durmadı. Tatilin başlamasıyla birlikte birçok kişi ailesiyle birlikte tatil beldelerine akın ederken, bayramda eş, dost akraba ziyareti yapanlar da bulundukları kentlerde ve yakın mesafedeki kentlere seyahatler yaparak tarih, kültür ve turizm merkezlerini gezerek bayram tatilinin keyfini yaşadı. Bayram tatili boyunca havanın sıcak olduğu güney sahillerinde bulunanlar güneş ve denizin tadını çıkarırken, şehirlerdeki parklar, bahçeler ve ören yerleri de ziyaretçi akınına uğradı. İşte Türkiye'nin dört bir yanından tatil manzaraları.

Bu bayramda Türkiye tatilin tadına vardı

KAPADOKYA'DA BALON KEYFİ
Türkiye'nin, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile bilinen turizm merkezi Kapadokya, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. 9 günlük tatili fırsat bilenler, bölgedeki turistik merkezlere akın etti. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede özellikle yerli turistler, sıcak hava balonuna, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara ilgi gösterdi, müze ve ören yerlerini gezdi. Bayram tatili için Kapadokya'yı tercih eden yerli turistler, bölgedeki konaklama tesislerinde rezervasyon yoğunluğu oluşturdu. Ürgüp, Göreme, Avanos, Uçhisar ve Kemalpaşa'daki otellerde doluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

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Bu bayramda Türkiye tatilin tadına vardı

SULTANAHMET VE TAKSİM'E AKIN
Bayramı tatilinde İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarında da büyük yoğunluk yaşandı. Her zamanki gibi en büyük ilgili Tarihi Yarımada ve Sultanahmet bölgesi gördü. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde cuma namazı için gelen vatandaşlarla doldu. İçeride yer bulamayanlar, meydanda belirlenen alanlara seccadesini sererek namazını kıldı. Gülhane'deki laleleri görmek için bölgeye akın eden binlerce ziyaretçi, sel olup aktı. İnsan seli Beyazıt'tan itibaren Sirkeci'ye kadar tramvay yolunu kapattı. Sürekli ikaz düdüğü çalan tramvaylar güçlükle ilerlerken Ayasofya Camii Kebiri ile Yerebatan Sarnıcı'nı görmek isteyen ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, Gülhane Parkı'nı hınca hınç doldurdu. Boğaz turu yapmak ve vapur seferlerini kullanmak isteyenler ise Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu. Bayramda ailece piknik yapmak isteyen vatandaşlar ise Belgrad Ormanı'na akın etti. Çocuklar parkta sallanıp eğlenirken aileler de mangal yaptı. Adalar'a gitmek isteyenler Kadıköy iskelesinde vapura binmek için büyük kuyruklar oluşturdu. Üsküdar Çengelköy sahilinde kano turuna katılan vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Bu bayramda Türkiye tatilin tadına vardı

GÖBEKLİTEPEYE İLGİ BÜYÜK
Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe de tatil süresince binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Yetkililer, otoparkta yer kalmamasından dolayı ziyaretçilerin araçlarını yaklaşık 2 kilometre mesafede park etmelerine olanak sağladı. Yerli ve yabancı turistler, buradan ring araçlarla ücretsiz taşındı.

Bu bayramda Türkiye tatilin tadına vardı

HAYVANAT BAHÇELERİ DOLDU
Bursa'da bulunan hayvanat bahçesi, ziyaretçi akınına uğradı. Normal günlerde 2 bin 500 ile 3 bin kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçesini bayram tatilinde her gün en az 12 bin kişi ziyaret etti. Dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne de ilgi büyük oldu. Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Bayramın ilk günü 15 bin ziyaretçi ağırladık. Özellikle çocuklar çok ilgi gösteriyor. Bayram boyunca 80 bin ziyaretçi hedefliyoruz" dedi.

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