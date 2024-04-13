Giriş Tarihi: 13.04.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
06:31
Bu bayramda Türkiye tatilin tadına vardı
Türkiye, bayram tatilinde adeta yerinde durmadı. Tatilin başlamasıyla birlikte birçok kişi tatil beldelerine akın ederken, şehirlerdeki tarih, kültür ve turizm merkezleri de ziyaretçi akınına uğradı. Kimi sahilde güneş ve denizin tadını çıkardı, kimi baharla birlikte renklenen parklarda ailesiyle gezintiye çıktı, kimi de yamaç paraşütü gibi etkinliklerle adrenalin tutkusunu doyasıya yaşadı.