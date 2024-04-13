Bu bayramda Türkiye tatilin tadına vardı

SULTANAHMET VE TAKSİM'E AKIN

Bayramı tatilinde İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarında da büyük yoğunluk yaşandı. Her zamanki gibi en büyük ilgili Tarihi Yarımada ve Sultanahmet bölgesi gördü. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde cuma namazı için gelen vatandaşlarla doldu. İçeride yer bulamayanlar, meydanda belirlenen alanlara seccadesini sererek namazını kıldı. Gülhane'deki laleleri görmek için bölgeye akın eden binlerce ziyaretçi, sel olup aktı. İnsan seli Beyazıt'tan itibaren Sirkeci'ye kadar tramvay yolunu kapattı. Sürekli ikaz düdüğü çalan tramvaylar güçlükle ilerlerken Ayasofya Camii Kebiri ile Yerebatan Sarnıcı'nı görmek isteyen ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, Gülhane Parkı'nı hınca hınç doldurdu. Boğaz turu yapmak ve vapur seferlerini kullanmak isteyenler ise Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu. Bayramda ailece piknik yapmak isteyen vatandaşlar ise Belgrad Ormanı'na akın etti. Çocuklar parkta sallanıp eğlenirken aileler de mangal yaptı. Adalar'a gitmek isteyenler Kadıköy iskelesinde vapura binmek için büyük kuyruklar oluşturdu. Üsküdar Çengelköy sahilinde kano turuna katılan vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.