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Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

Giriş Tarihi: 02.04.2018 20:44 Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 21:02
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Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak
Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

Su samurları el ele tutuşarak uyuyorlar.

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Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak
Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

Leonardo Da Vinci aynı anda bir eliyle yazı yazıp diğer eliyle resim yapabiliyordu.

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Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak
Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

Taklitçi ahtapot isimli ahtapot, sadece renk değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda dil balığı, aslan balığı ve deniz yılanı gibi hayvanların şekline de bürünebiliyor.

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Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak
Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

Dünyada yaşayan tüm insanları oluşturan atomlardaki boşluklar çıkarılırsa tüm dünya nüfusu bir elmaya sığabilir.

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Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak
Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

1960'larda CIA, Rus konsolosluklarında casusluk için, Akustik Kedicik ismini verdiği programında, cerrahi yöntemle kedilerin içine mikrofon, pil ve anten yerleştirerek kedileri dinleme cihazına dönüştürdü.

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Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak
Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

Dünyanın en zengin 3 ailesi, en fakir 48 ülkenin toplam servetinden daha fazla servete sahip.

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Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak
Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

Dünyanın en uzun süren trafik sıkışıklığı 12 gün sürdü, 100 km kuyruk oluştu ve araçlar günde 1 kilometre ilerleyebildiler.

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