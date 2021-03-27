Bu böcek zehir saçıyor! Gördüğünüz yerde kaçın!

'KEDİ VE KÖPEKLERE DE ZARAR VERİYOR'

Böceklerin sadece insanlara değil hayvanlara da zarar verdiğini ifade eden veteriner hekim Doğa Erdinç ise, "Özellikle genç köpekler çok hareketli ve doğadaki diğer canlılara karşı çok meraklı oluyor. Köpekler diliyle, kediler de patisiyle merak ettikleri canlılara dokunmak istiyor. Bu böceklere diliyle dokunan köpeğin dilinde parçalanma, bir kısmında düşme gibi kayıplar oluşabilir. Patileriyle dokunan kedilerin patilerinde ise şişme, topallık gibi sorunlar yaşanıyor. Buradan evcil hayvanları olan kişilere tavsiyem; ağızlarında bir köpürme, şişme, garip davranışlar olursa hiç vakit kaybetmeden bir veteriner kliniğine götürmeleri" dedi.