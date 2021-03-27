Bu böcek zehir saçıyor! Gördüğünüz yerde kaçın!

'ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR'
İzmir Medicana Hastanesi'nde görevli dermatolog Prof. Dr. Neslihan Şendur, "Çam kese böceği, değdiği zaman özellikle alerjik bünyeli kişiler için çok tehlikeli olabilir. Vücuda değdiği yerlerde kızarıklığa, kabarıklığa, kırmızı döküntülere sebep olabilir. Bu döküntüler çok kaşıntılı olabilir. Kaşıntı sonrasında, pek çok deri hastalıklarını da meydana getirebilir. Bu hastalıklar atopik egzama, egzamaya bağlı da deri değişiklikleri meydana getirebilir. Kaşınmaya bağlı olarak deride bakterili enfeksiyonların oluşmasıyla, kızarıklıklar daha sulantılı ve kabuklu yaralar haline gelebilir. Öncesinde küçük bir kaşıntı, ürtikerken sonrasında farklı boyutlara ulaşabilir. Kızarıklar oluştuktan sonra tamamen kendisinin geçmesini beklemeden, mutlaka bir dermatoloji uzmanına danışmaları gerekmektedir" dedi.