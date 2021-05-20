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Haberler Yaşam Bu çiçeği koparan yandı! 80 bin 465 lira ceza var
Giriş Tarihi: 20.05.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 11:14

Bu çiçeği koparan yandı! 80 bin 465 lira ceza var

'ın ilçesindeki 'nde açan "ayı gülü" ve "kızıl lale" diye bilinen, koruma altındaki "" çiçeğini koparan kişiye 80 bin 465 lira ceza veriliyor.

Bu çiçeği koparan yandı! 80 bin 465 lira ceza var

Gülyazı köyündeki 'nde iki bölüm halinde yaklaşık 10 bin metrekare alanda açan ve lokal kümeleşen kırmızı şakayıklar, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede görsel şölen oluşturuyor.

Bu çiçeği koparan yandı! 80 bin 465 lira ceza var

Halk arasında "ayı gülü" ya da "kızıl lale" olarak bilinen, düğün çiçeğigiller familyasına ait şakayıklar, Türkiye'de koruma altında tutuluyor.

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Bu çiçeği koparan yandı! 80 bin 465 lira ceza var

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından gizli noktalara kurulan fotokapan sistemiyle korunan çiçeği koparana 80 bin 465 lira ceza kesiliyor.

Bu çiçeği koparan yandı! 80 bin 465 lira ceza var

Kisra Vadisinin belirli noktalarında her yıl Mayıs ayının ilk haftasından Haziran ayının ilk haftasına kadar bir aylık bir sürede bir tabiat harikasının oluştuğunu aktaran Belediye Başkanı Ali Erol, "Koyu kırmızı gülleri ve koyu yeşil renkleri ile bu vadide bu zamanlar muhteşem bir görsel şölen oluşuyor.

Bu çiçeği koparan yandı! 80 bin 465 lira ceza var

Her gülün göbeğinde bir arı bulunuyor. Onlar güllerin tadını alırken bizde görsel şöleninden faydalanıyoruz. Bu yeri herkesin görmesi gerekli ortam pozitif bir enerji veriyor ve insanın mutluluğuna mutluluk katıyor. Özel bir bakım yok. Tamamen doğanın bir ikramı bize. Belirli noktalarda öbekler halinde 5 bin metrekare, 3 bin metrekarede oluşan öbeklerdeki güzelliği yaşıyoruz.

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