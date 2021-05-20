Bu çiçeği koparan yandı! 80 bin 465 lira ceza var

Her gülün göbeğinde bir arı bulunuyor. Onlar güllerin tadını alırken bizde görsel şöleninden faydalanıyoruz. Bu yeri herkesin görmesi gerekli ortam pozitif bir enerji veriyor ve insanın mutluluğuna mutluluk katıyor. Özel bir bakım yok. Tamamen doğanın bir ikramı bize. Belirli noktalarda öbekler halinde 5 bin metrekare, 3 bin metrekarede oluşan öbeklerdeki güzelliği yaşıyoruz.