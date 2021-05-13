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Haberler Yaşam Bu çiçeği koparan yandı! Dudak uçuklatan ceza...
Giriş Tarihi: 13.05.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 12:10

Bu çiçeği koparan yandı! Dudak uçuklatan ceza...

'de, birçok bölgede farklı türleri bulunan ve 'nın 'daki simge çiçeği şakayıklar, en çok kıyı 'nda görülüyor. Şakayıkları koparmanın cezası ise dudak uçuklatıyor...

Bu çiçeği koparan yandı! Dudak uçuklatan ceza...

Anadolu'da 'ayı gülü' olarak bilinen ve birçok türü bulunan çiçeğinin 'de en çok görüldüğü illerin başında geliyor.

Bu çiçeği koparan yandı! Dudak uçuklatan ceza...

, 'da 2016'da düzenlenen Expo Antalya'nın da simge çiçeği olarak belirlenmişti. Antalya'da her yıl doğa yürüyüş grupları ve gezi grupları, 'nın kıyı kısımlarında, özellikle Hisarçandır Ekizce Yaylası bölgesindeki şakayıkları görmeye ve fotoğrafını çekmeye gidiyor.

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Bu çiçeği koparan yandı! Dudak uçuklatan ceza...

Likya Dağları ve Yaylaları Grubu, Patika gibi doğa yürüyüş grupları, bu yıl mart ayında tomurcuklanan, nisan ayında çiçeklenen şakayıkları görmek için geziler düzenledi.

Bu çiçeği koparan yandı! Dudak uçuklatan ceza...

MAHALLİ ADI 'AYI GÜLÜ'

Likya Dağları ve Yaylaları Grubu kurucusu Ömer Faruk Gülşen, mart ayında tomurcuklanıp, nisan ayında çiçeklenen şakayıkları her yıl fotoğrafladığını belirterek, mahalli adı ayı gülü olan çiçeğin, 'de Doğu Anadolu, Orta Anadolu gibi bölgelerde de görüldüğünü, familya aynı olmasına rağmen türlerinin farklılık gösterdiğini söyledi.

Bu çiçeği koparan yandı! Dudak uçuklatan ceza...


EN ÇOK BEYDAĞLARI'NDA GÖRÜLÜYOR

'de en çok görüldüğü bölgenin ise 'nın olduğunu belirten Gülşen, batı kıyı kesimlerinde çokça görüldüğünü, bir kısımda yüksek Beydağları denilen Finike üzerindeki Alacadağ ile Akseki bölgesi ile Isparta'nın Sütçüler, kasnak meşesi ormanı gibi yerlerde de bulunduğunu anlattı. Gülşen, lokal olarak en fazla görüldüğü alanın ise kıyı Beydağları olduğunu kaydetti.

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