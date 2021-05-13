Bu çiçeği koparan yandı! Dudak uçuklatan ceza...



EN ÇOK BEYDAĞLARI'NDA GÖRÜLÜYOR



Türkiye'de en çok görüldüğü bölgenin ise Antalya'nın Beydağları olduğunu belirten Gülşen, batı kıyı kesimlerinde çokça görüldüğünü, bir kısımda yüksek Beydağları denilen Finike üzerindeki Alacadağ ile Akseki bölgesi ile Isparta'nın Sütçüler, kasnak meşesi ormanı gibi yerlerde de bulunduğunu anlattı. Gülşen, lokal olarak en fazla görüldüğü alanın ise kıyı Beydağları olduğunu kaydetti.



