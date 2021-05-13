Bu çiçeği koparan yandı! Dudak uçuklatan ceza...

Anadolu'da 'ayı gülü' olarak bilinen ve birçok türü bulunan şakayık çiçeğinin Türkiye'de en çok görüldüğü illerin başında Antalya geliyor. Şakayık, Antalya'da 2016'da düzenlenen Expo Antalya'nın da simge çiçeği olarak belirlenmişti. Antalya'da her yıl doğa yürüyüş grupları ve gezi grupları, Beydağları'nın kıyı kısımlarında, özellikle Hisarçandır Ekizce Yaylası bölgesindeki şakayıkları görmeye ve fotoğrafını çekmeye gidiyor. Likya Dağları ve Yaylaları Grubu, Patika gibi doğa yürüyüş grupları, bu yıl mart ayında tomurcuklanan, nisan ayında çiçeklenen şakayıkları görmek için geziler düzenledi. MAHALLİ ADI 'AYI GÜLÜ' MİTOLOJİK HİKAYESİ VAR Ne var ki, bu muhteşem çiçeğin Avrupa bahçelerine gelmesi 18'inci yüzyılı bulmuş. İlk odunsu şakayık, Çin'de görevli bir İngiliz büyükelçi tarafından İngiltere'ye götürülmüş. Şakayık, Paeoniacea familyasındandır.' BELÇİKA'DAKİ DERNEK HER YIL YAYINLIYOR 'Şakayık üzerine dünya çapında araştırmalar yapan derneğe her yıl Antalya'dan çiçeklenen şakayık fotoğraflarını gönderiyorum ve derneğe ait sitede yayınlanıyor' diye konuştu. KOPARMANIN CEZASI 80 BİN 465 TL Çevre Kanunu kapsamında ekosisteme zarar verilmesi dolayısıyla doğal alanlarından şakayık çiçeğini koparmanın cezası ise 80 bin 465 TL olarak açıklandı. Eğer koparma işlemi tüzel kişilik yani bir firma adına yapılırsa bu miktarın üç katı cezası bulunduğu belirtildi. BU TÜR ALANLARDA TAŞ OCAĞI AÇILMASIN Nusret Yakışıklı, 'Buralarda taş ocağı açılması Antalya'nın en önemli değerlerinden olan sedir ormanlarına zarar vermek, bindiğimiz dalı kesmek gibi bir şeydir. Çok önemli ekolojik ve turizm potansiyeli olan bu yerler, aynı zamanda birinci derecede heyelan bölgesi ve su kaynaklarının merkezi. Dolayısıyla taş ocaklarının açılması telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktır. Biz taş ocaklarına karşı değiliz, ama değerli orman alanlarında, su kaynaklarında, tarımsal alanlarda ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde açılmaması gerekiyor. Bölgede geçmişte mahkeme tarafından iptal edilen bir taş ocağına yeniden izin verildiği duyumları alıyoruz ve eğer doğruysa Antalya için gerçekten çok üzücü' diye konuştu.