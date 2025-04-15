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Haberler Yaşam BU CUMA SATIŞA ÇIKIYOR! 18 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Çelik termos, rendeli saklama / karıştırma kabı...
Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:52 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 14:52

BU CUMA SATIŞA ÇIKIYOR! 18 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Çelik termos, rendeli saklama / karıştırma kabı...

BİM aktüel her hafta Salı ve Cuma günleri olmak üzere aktüel ürün satışı yapıyor. Bu haftanın ilk ürünlerinin satışa sunulmasının arından alışverişseverler 18 Nisan 2025 Cuma günü kataloğuna odaklandı. Çelik termos, porselen yemek takımı, rendeli saklama / karıştırma kabı ve daha birçok ürün satışa sunuluyor. Peki, 18 Nisan 2025 Cuma BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, bu Cuma satışa sunulacak aktüel ürünler!

BU CUMA SATIŞA ÇIKIYOR! 18 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Çelik termos, rendeli saklama / karıştırma kabı...

BİM aktüel ürünler bu Cuma satışa çıkıyor. Birbirinden farklı birçok ürünün yer aldığı listede elektronik üründen mutfak malzemelerine, oyuncak çeşitlerinden küçük ev aletlerine birçok ürün yer alıyor. Peki, 18 Nisan 2025 Cuma BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi?

BU CUMA SATIŞA ÇIKIYOR! 18 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Çelik termos, rendeli saklama / karıştırma kabı...

18 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

  • Porselen Yemek Takımı 1.090 TL
  • Porselen Fincan Takımı 359 TL
  • Kızartma Tavası 429 TL
  • Çay Seti 12 Parça 249 TL
  • Gold Tatlı Çatalı 6'lı 209 TL
  • Gold Tatlı Bıçağı 6'lı 329 TL
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BU CUMA SATIŞA ÇIKIYOR! 18 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Çelik termos, rendeli saklama / karıştırma kabı...
  • 4 Bölmeli Kaşıklı Baharatlık 99 TL
  • Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 179 TL
  • Çok Amaçlı Meyvelik 49 TL
  • Erzak Kabı 1,2 Litre 29,50 TL
  • Erzak Kabı 1,7 Litre 34,50 TL
  • Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 44,50 TL
BU CUMA SATIŞA ÇIKIYOR! 18 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Çelik termos, rendeli saklama / karıştırma kabı...
  • Çok Amaçlı Dolap 1,990 TL
  • 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.750 TL
  • Çelik Termos 2 Litre 579 TL
  • 3 Bardaklı Termos 500 ml 549 TL
BU CUMA SATIŞA ÇIKIYOR! 18 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Çelik termos, rendeli saklama / karıştırma kabı...
  • Klima 21.990 TL
  • Cep Telefonu 6.650 TL
  • 55 İnç 4K Ultra HD TV 21.900 TL
  • 50 İnç Ultra HD TV 12.900 TL
  • HP Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL