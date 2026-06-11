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Haberler Yaşam BU CUMA SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 18:33

BU CUMA SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?

BİM aktüel kataloğu, 12 Haziran Cuma gününden itibaren başlayacak ve 16-17 Haziran tarihlerinde devam edecek büyük indirimlerle teknoloji, mutfak gereçleri ve çocuk ürünlerinde fırsat kapılarını aralıyor. Babalar Günü öncesi sunulan avantajlı fiyatlar, ev ihtiyaçlarını uygun maliyetle tamamlamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

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BU CUMA SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?

Haziran ayının ikinci haftasına girerken BİM, hem teknolojik cihazlar hem de mutfak ve yaşam alanlarını renklendirecek ürünlerle dolu geniş bir yelpazeyi tüketicilerle buluşturuyor. 12 Haziran Cuma günü başlayacak olan kampanya dönemi, özellikle yüksek teknolojili akıllı televizyonlar, elektrikli bisiklet modelleri ve profesyonel kişisel bakım aletleri ile dikkat çekerken, 16 Haziran Salı günü itibarıyla daha çok gıda ve temel mutfak ihtiyaçlarına odaklanan bir ürün çeşitliliği market raflarındaki yerini alacak.

BU CUMA SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?

12 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?

Kavanoz kapağı çeşitleri 3 TL

Sahan 269 TL

Derin Tencere 319 TL

Emaye Kek Standı 299 TL

Bambu Tepsi 199 TL

Cam Baharatlık 22 TL

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BU CUMA SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?

Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

Masaüstü Vantilatör 279 TL

Şarjlı Mini El Fanı 299 TL

Koltuk Arası Eşya ve Telefon Tutucu 299 TL

Pil Çeşitleri 129 TL

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BU CUMA SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?

Vücut Tıraş Makinesi 1290 TL

Erkek Bakım Seti 1390 TL

Sakal Kesme Makinesi 1790 TL

Türk Kahvesi Makinesi 3590 TL

Çay Makinesi 1590 TL

Şarjlı Süpürge 6750 TL

Tost Makinesi 2490 TL

BU CUMA SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?

Işıklı Scooter 1590 TL

Akrobat Araba 1590 TL

Kaydırak 879 TL

Balon Banyo Kitapları 99 TL

Keçe Aktivite Kitabı 369 TL

BU CUMA SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?

Tshirt 259 TL

Şort 269 TL

Pijama Takımı - Kadın 339 TL

Pijama Takımı - Erkek 389 TL

Ev Elbisesi 259 TL

BU CUMA SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?

Plastik Ürünler 59 TL

Kilitli Saklama Kabı Seti 149 TL

Kapaklı Kase Seti 79 TL

Fırçalı Sıvı Sabunluk 109 TL

Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 349 TL

Şeffaf Askı Seti 65 TL

BU CUMA SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?

ÇARŞAMBA FIRSATLARINDA BEYAZ EŞYA, MOBİLYA VE KAMP ÜRÜNLERİ...

BU CUMA SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?

BİM İNDİRİMLERİNDE NELER VAR?

BU CUMA SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?
BU CUMA SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?
BU CUMA SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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