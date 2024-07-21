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Bu defter şehit annesinin her şeyi! "Sarılınca sanki oğluma sarılıyormuşum gibi oluyor"
Giriş Tarihi: 21.07.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
07:49
Bu defter şehit annesinin her şeyi! "Sarılınca sanki oğluma sarılıyormuşum gibi oluyor"
Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Nihat Gün (25) 12 yıl önce 4 arkadaşı ile birlikte Hakkari Şemdinli'de şehit oldu. Anne Sıdıka Gün, şehit oğlunun anılarını yaşatmak için büyük mücadele veriyor. Ziyarete gelen oğlunun silah arkadaşlarına, öğrencilere ve çeşitli misafirlerine oğlu adına oluşturduğu hatıra defterini duygularını yazmalarını isteyen Gün, yazılanları gördükçe de mutlu oluyor. Oğlunun kendisine, 'Benimle gurur duyacaksın' dediğini anlatan anne Gün, "Şimdi tüm ülke oğlumla gurur duyuyor. Bu defteri okudukça çok mutlu oluyorum. Deftere sarılınca sanki oğluma sarılıyormuşum gibi oluyor" dedi.