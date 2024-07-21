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Haberler Yaşam Bu defter şehit annesinin her şeyi! "Sarılınca sanki oğluma sarılıyormuşum gibi oluyor"
Giriş Tarihi: 21.07.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 07:49

Bu defter şehit annesinin her şeyi! "Sarılınca sanki oğluma sarılıyormuşum gibi oluyor"

Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Nihat Gün (25) 12 yıl önce 4 arkadaşı ile birlikte Hakkari Şemdinli'de şehit oldu. Anne Sıdıka Gün, şehit oğlunun anılarını yaşatmak için büyük mücadele veriyor. Ziyarete gelen oğlunun silah arkadaşlarına, öğrencilere ve çeşitli misafirlerine oğlu adına oluşturduğu hatıra defterini duygularını yazmalarını isteyen Gün, yazılanları gördükçe de mutlu oluyor. Oğlunun kendisine, 'Benimle gurur duyacaksın' dediğini anlatan anne Gün, "Şimdi tüm ülke oğlumla gurur duyuyor. Bu defteri okudukça çok mutlu oluyorum. Deftere sarılınca sanki oğluma sarılıyormuşum gibi oluyor" dedi.

TOLGA YANIK
Bu defter şehit annesinin her şeyi! Sarılınca sanki oğluma sarılıyormuşum gibi oluyor

Sıdıka ve Fevzi Gün çiftinin iki oğlundan küçüğü olan Jandarma Astsubay Çavuş Nihat Gün, 18 Kasım 2012'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 arkadaşı ile birlikte şehadete erdi.

Bu defter şehit annesinin her şeyi! Sarılınca sanki oğluma sarılıyormuşum gibi oluyor

Ankara'da görev yaparken gönüllü olarak Van'a, oradan da geçici görevle Hakkari'ye giden Gün, burada şehit düştü.

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Bu defter şehit annesinin her şeyi! Sarılınca sanki oğluma sarılıyormuşum gibi oluyor

Oğlunun kendisine her zaman 'Anne benimle gurur duyacaksın' dediğini anlatan anne Gün, şehit ailesi olmanın hem gururunu hem de hüznünü yaşıyor.

Bu defter şehit annesinin her şeyi! Sarılınca sanki oğluma sarılıyormuşum gibi oluyor

TUTTUĞU HATIRA DEFTERİYLE ACILARINI DİNDİRİYOR

Sıdıka Gün, oğlunu, düğününe günler vatan toprağına emanet etti. Anne Gün, o günden sonra oğlunun anılarını yaşatabilmek için mücadele veriyor.

Bu defter şehit annesinin her şeyi! Sarılınca sanki oğluma sarılıyormuşum gibi oluyor

Oğlu için hatıra defteri oluşturan Sıdıka Gün, eve gelen misafirlere duygularını yazmasını rica ediyor. Misafirlerde büyük bir mutlulukla hatıra defterine duygularını yazıyor. Çoğunluğu öğrenci olan misafirler, şehide olan minnetlerini diye getiriyor.

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