Bu dönem okullar ne zaman kapanacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte yaz tatili tarihi 2021

Her sene milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yaz tatili açıklaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelmişti. Salgın nedeniyle oldukça yorucu geçen bir eğitim öğretim yılında öğrenciler eğitimlerini uzaktan olarak sürdürüyor. Bu kapsamda "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" soruları Haziran ayına gelinmesiyle beraber öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Sömestr tatilinin 3 hafta sürmesi nedeniyle bu sene Nisan'da ara tatil olmayacağını duyuran Bakan Ziya Selçuk okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını işaret etmişti. Buna göre; Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar…