HaberlerYaşamBu dönem Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçecek mi? Cumhurbaşkanı Üniversiteler için tarih verdi!
Giriş Tarihi: 01.06.2021 10:46Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 11:30
Bu dönem Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçecek mi? Cumhurbaşkanı Üniversiteler için tarih verdi!
Üniversitelerde yüz yüze eğitim süreci binlerce öğrencinin gündeminde yerini alırken geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası yeni normalleşme takvimi milyonların gündemine "Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçecek mi?" sorularını taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında 2021-2022 eğitim öğretim takviminin başlayacağı tarihi de işaret etti. Buna göre; Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte konuya dair son dakika gelişmelerinin detayları…